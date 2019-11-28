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Learner Reviews & Feedback for 紅樓夢(The Red Chamber Dream) by National Taiwan University

4.8
stars
48 ratings
13 reviews

About the Course

這門課是對中國小說經典《紅樓夢》的分析與詮釋，著重於認識讀者本身與經典間的關係，並從作者的時代背景與社會階層著手，重新剖析這部人所共愛、人各有所擁戴的經典之作。...

Top reviews

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1 - 13 of 13 Reviews for 紅樓夢(The Red Chamber Dream)

By Eva

Nov 28, 2019

非常喜歡老師對於紅樓夢的講解，課堂中裡面引述了許多學者與評論家的看法，不僅能了解不同時空背景之下，對於紅樓夢的解讀，也能更貼近創作的時代背景與當時的價值觀，打破過去曾有的成見，提供全新的想法。

By 高昀之

Jul 30, 2021

在老師的帶領下，以情理兼備的角度深度剖析紅學大題，並發展出個人獨立思考的空間，以至於不會盲目追隨名人大家。

By milliboat

Jun 25, 2017

从文本出发，以书中人物所处时代解读，棒~~

By 黄粱一渡喜迁莺

Jan 15, 2018

非常感谢老师的专业解读，让我对这部经典有了全新的理解。衷心期待新作。

By 明

Oct 9, 2017

很喜歡老師的課，受到很多啟發，又起了再讀紅樓的念頭。謝謝！

By 杨成

Mar 11, 2018

非常好的课，老师的讲解让我对《红楼梦》一书有了新的认识！

By Tingning Y

Sep 3, 2017

能對紅樓夢作者有基礎的認識，對閱讀理解此書幫助很大

By BH Y

Aug 21, 2021

內容翔實，觀點論證充分，非常值得學習！

By 姜筱瑩

Jun 9, 2021

很棒的課程

By 洪本贤

Sep 11, 2017

讲得很好。

By 陳美善

Dec 4, 2020

透過這門課程讓我不僅對故事本身的內涵有更深的了解，更改變了我對某些情節的原先想法，而能獲得嶄新的觀點，進而重新思考自己的立場。謝謝老師如此用心為我們授課，使我獲益良多。

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