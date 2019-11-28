By Eva•
Nov 28, 2019
非常喜歡老師對於紅樓夢的講解，課堂中裡面引述了許多學者與評論家的看法，不僅能了解不同時空背景之下，對於紅樓夢的解讀，也能更貼近創作的時代背景與當時的價值觀，打破過去曾有的成見，提供全新的想法。
By 高昀之•
Jul 30, 2021
在老師的帶領下，以情理兼備的角度深度剖析紅學大題，並發展出個人獨立思考的空間，以至於不會盲目追隨名人大家。
By milliboat•
Jun 25, 2017
从文本出发，以书中人物所处时代解读，棒~~
By 黄粱一渡喜迁莺•
Jan 15, 2018
非常感谢老师的专业解读，让我对这部经典有了全新的理解。衷心期待新作。
By 明•
Oct 9, 2017
很喜歡老師的課，受到很多啟發，又起了再讀紅樓的念頭。謝謝！
By 杨成•
Mar 11, 2018
非常好的课，老师的讲解让我对《红楼梦》一书有了新的认识！
By Tingning Y•
Sep 3, 2017
能對紅樓夢作者有基礎的認識，對閱讀理解此書幫助很大
By BH Y•
Aug 21, 2021
內容翔實，觀點論證充分，非常值得學習！
By 姜筱瑩•
Jun 9, 2021
很棒的課程
By 洪本贤•
Sep 11, 2017
讲得很好。
By 陳美善•
Dec 4, 2020
透過這門課程讓我不僅對故事本身的內涵有更深的了解，更改變了我對某些情節的原先想法，而能獲得嶄新的觀點，進而重新思考自己的立場。謝謝老師如此用心為我們授課，使我獲益良多。