Learner Reviews & Feedback for ما هي الإدارة ولماذا نحتاج إليها |What and Why of Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
الإدارة (Management) من أهم الأنشطة في أية مؤسسة (Organization)، إذ أن الإدارة بطريقة صحيحة وسيلة مهمة لنجاحها وإهمال ذلك قد يؤدي إلى فشل الشركة وانهيارها، لذلك فإن الشركات بحاجة مستمرة ومُلحة لوجود فريق لإدارة الأعمال (Management Team) على قدر عالٍ من الفاعلية (Effectiveness) والكفاءة (Efficiency) من أجل تحقيق الأهداف (Goals) العامة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الإدارة والحاجة إليها، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح مفهوم الإدارة بالأهداف، التعرف على "فريدريك تايلور" وعلاقته بالإدارة، شرح الفرق بين المدير والقائد، توضيح أبعاد إدارة الأعمال، تبيان المستويات الإدارية....