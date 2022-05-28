الإدارة (Management) من أهم الأنشطة في أية مؤسسة (Organization)، إذ أن الإدارة بطريقة صحيحة وسيلة مهمة لنجاحها وإهمال ذلك قد يؤدي إلى فشل الشركة وانهيارها، لذلك فإن الشركات بحاجة مستمرة ومُلحة لوجود فريق لإدارة الأعمال (Management Team) على قدر عالٍ من الفاعلية (Effectiveness) والكفاءة (Efficiency) من أجل تحقيق الأهداف (Goals) العامة.
ما هي الإدارة ولماذا نحتاج إليها |What and Why of ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة عن أساسيات الادارة
What you will learn
تبيان المستويات الإدارية
توضيح أبعاد إدارة الأعمال
شرح الفرق بين المدير والقائد
التعرف على "فريدريك تايلور" وعلاقته بالإدارة وشرح مفهوم الإدارة بالأهداف
Skills you will gain
- الفرق بين القائد والمدير
- الإدارة
خبرة عن أساسيات الادارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
ما هي الإدارة ولماذا نحتاج إليها (What and Why of Management)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح مفهوم الإدارة بالأهداف، التعرف على "فريدريك تايلور" وعلاقته بالإدارة، شرح الفرق بين المدير والقائد، توضيح أبعاد إدارة الأعمال، تبيان المستويات الإدارية.
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