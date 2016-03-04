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Learner Reviews & Feedback for 天文探秘 by Nanjing University

4.8
stars
74 ratings
16 reviews

About the Course

大家好，欢迎来到《天文探秘》课堂。本课程主要简单介绍天文学的基本知识，包括宇宙和星系、引力和暗物质、太阳和太阳活动、恒星和致密星（黑洞）、以及系外行星 等多个领域和方面。通过本课程的学习，你能够系统地了解到很多不曾了解的事实，惊奇地发现许多令人惊叹的奥秘。 本课程总共十周，由五位老师共同授课（各位老师均为相关领域的专家）、每人两周。课程以介绍基本知识为主，尽量避免复杂公式的推导和计算，所以难度不大，但知识点比较多。学习者通过观看视频学习，然后完成每周小测即可。最后总成绩即为每周小测成绩之和。 《天文探秘》课程是一门难得的好课，期待大家的加入，让我们一起探索神秘的宇宙！...
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1 - 16 of 16 Reviews for 天文探秘

By 聆听叶落

Mar 4, 2016

很久以前上帝已经探望过我们

用光、粒子、暗物质、暗能量

我们使用爱和智慧

甚至和一些不屈于渺小的倔强

来探寻他的旨意

因此，漫目繁星

“我们的征程是星辰大海”

By 周文熙

Feb 17, 2020

It is worth time taking this time.I will devoted myself to the mysterious universe.

By 竹笛悠长

Aug 16, 2017

虽然讲师的普通话带有很重的口音,字幕翻译也很多错漏,但是学完受益匪浅,对整个宇宙有了一个浅层次但系统的了解

By 徐致远

Jun 25, 2017

课程非常好！我还想再看一遍。虽然老师讲的各有千秋，但看得出都很认真。希望南大以后会有更多优秀课程发布！

By Han Z

Feb 23, 2016

大学一年级的天文科普课程，通俗易懂且囊括覆盖了整个天文学的框架，推荐给所有天文爱好者作为入门学习课程。

By 李小岛

Nov 12, 2017

我不是天文专业的，只是个初级爱好者，通过学习，我学到了很多天文知识，老师的讲课深入浅出，

By 涂恩强

Feb 3, 2016

从小就对天文着迷，今天突然发现有这么课程，不学会后悔一辈子。

By Weiming L

Sep 22, 2017

循序漸近地，詳細講解天文的知識與現代天文研究概況。

By Lacost U

Jan 3, 2017

Best for beginner

By ROSE H

Feb 15, 2018

very excellent

By Hongmin L

Aug 8, 2016

有深有浅，非常好

By Erte L

Jan 28, 2016

非常期待

By 李宁

Oct 26, 2017

非常好

By 袁思佳

Jan 20, 2016

讲第五章的老师讲得特别好~

By 张朋帅

Jan 24, 2016

恩，前期讲的还可以， 到后面讲的，各种各样的模型，数字都出来了，头都大了。

By Allendith

Jan 31, 2016

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