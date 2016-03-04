By 聆听叶落•
Mar 4, 2016
很久以前上帝已经探望过我们
用光、粒子、暗物质、暗能量
我们使用爱和智慧
甚至和一些不屈于渺小的倔强
来探寻他的旨意
因此，漫目繁星
“我们的征程是星辰大海”
By 周文熙•
Feb 17, 2020
It is worth time taking this time.I will devoted myself to the mysterious universe.
By 竹笛悠长•
Aug 16, 2017
虽然讲师的普通话带有很重的口音,字幕翻译也很多错漏,但是学完受益匪浅,对整个宇宙有了一个浅层次但系统的了解
By 徐致远•
Jun 25, 2017
课程非常好！我还想再看一遍。虽然老师讲的各有千秋，但看得出都很认真。希望南大以后会有更多优秀课程发布！
By Han Z•
Feb 23, 2016
大学一年级的天文科普课程，通俗易懂且囊括覆盖了整个天文学的框架，推荐给所有天文爱好者作为入门学习课程。
By 李小岛•
Nov 12, 2017
我不是天文专业的，只是个初级爱好者，通过学习，我学到了很多天文知识，老师的讲课深入浅出，
By 涂恩强•
Feb 3, 2016
从小就对天文着迷，今天突然发现有这么课程，不学会后悔一辈子。
By Weiming L•
Sep 22, 2017
循序漸近地，詳細講解天文的知識與現代天文研究概況。
By Lacost U•
Jan 3, 2017
Best for beginner
By ROSE H•
Feb 15, 2018
very excellent
By Hongmin L•
Aug 8, 2016
有深有浅，非常好
By Erte L•
Jan 28, 2016
非常期待
By 李宁•
Oct 26, 2017
非常好
By 袁思佳•
Jan 20, 2016
讲第五章的老师讲得特别好~
By 张朋帅•
Jan 24, 2016
恩，前期讲的还可以， 到后面讲的，各种各样的模型，数字都出来了，头都大了。
By Allendith•
Jan 31, 2016
T