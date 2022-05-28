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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

12 minutes to complete

课程伊始

12 minutes to complete
2 videos (Total 2 min), 1 reading
Week
2

Week 2

1 hour to complete

宇宙

1 hour to complete
4 videos (Total 41 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

星系

1 hour to complete
4 videos (Total 41 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

引力

2 hours to complete
4 videos (Total 65 min)

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