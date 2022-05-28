大家好，欢迎来到《天文探秘》课堂。本课程主要简单介绍天文学的基本知识，包括宇宙和星系、引力和暗物质、太阳和太阳活动、恒星和致密星（黑洞）、以及系外行星 等多个领域和方面。通过本课程的学习，你能够系统地了解到很多不曾了解的事实，惊奇地发现许多令人惊叹的奥秘。
天文探秘Nanjing University
About this Course
Offered by
Nanjing University
Nanjing University (NJU) is committed to excellence in teaching and research. Located on the prosperous eastern coast of China, NJU provides a dynamic environment that nurtures learning, creativity, and discovery on one of the most beautiful campuses in the country. Taking NJU's university offerings on Coursera will be a rewarding experience for learners from every corner of the world.
Syllabus - What you will learn from this course
课程伊始
新的课程，新的开始
宇宙
本章节主要介绍现代宇宙学理论的相关内容，包括宇宙的形成与演化。我们通过现代高技术的观测得到宇宙各方面的信息，并利用超级计算机进行数值模拟来研究和对比，欲以究天人之际。
星系
本章节主要介绍星系相关的内容，包括星系的产生和相互作用、以及其表现出的各种形态。人类历史相较于宇宙只是弹指之间，但我们能够利用超级计算机的模拟来还原宇宙星系演化与并和的壮丽画面。
引力
本章节主要介绍广为人知的牛顿万有引力的相关内容。万有引力定律是天文学发展的基础，也是万物之所以会形成和存在的基本。本章从引力的经典描述到时空弯曲的广义相对论理论。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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