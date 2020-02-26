By علي س س م ا•
Feb 25, 2020
الدورة جميلة وممتعة
By Ahmed I L E•
Jun 21, 2020
اشكركم علي هذة الدورة المفيدا جدا جدا
By Bashar H S•
Jan 2, 2020
دورة تدريبية ممتعة وذات فائدة كبيرة جدا
By 1801865•
Apr 17, 2020
ماده جميله
By 1807269•
Mar 8, 2020
Good course
By Sumaya J A A S•
May 4, 2020
دورة جميلة وممتعة للغاية، كوني عضو في فريق الابداع والابتكار حرصت على التسجيل في الدورة حتى أوسع من مداركي وأزيد من أفكاري بما هو مفيد .لمؤسستي أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى الجهود المبذولة في ترجمة الدروة
By FATIMA M O D A•
Jun 3, 2020
الدورة جدا مهمة تساعد الفرد في تطوير وصياغة الافكار من ما سيساعد على توليد اكثر من فكره وبها تصل الى التميز في الانت
By Afra S A S•
Jun 25, 2019
اسعدني جدا الافكار المعروضة وطريقة التفكير بطريقة مختلفة ومحفزة وابداعية شكرا لكم
By Salha G A•
May 3, 2020
شكرا جزيلا
By Fajer A Y A•
May 13, 2020
very useful course and helpful
By Samir M T•
Jun 13, 2020
The best courses,, thank you
By shamma m a•
Apr 30, 2020
جميلة جدا
By Jawaher R A•
May 30, 2020
I am really appreciated for many information ha I learned from this course.
By Hussein A O A B•
Dec 25, 2019
Very beautiful and interesting thank you
By Muneera S A A•
May 5, 2020
شكرا جزيلا
By Nouf A A•
May 13, 2020
I enjoyed all course on Coursra and hoping to do the other courses as well
By Shaikha S M A S•
Apr 16, 2020
gave me new methods to use at work. and will try to implement it.
By Alnaira S A k•
May 13, 2020
الدورة تساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي
By bader m a•
Apr 29, 2020
دورة تدريبة جيدة ومفيدة
By فاطمة ع ح ا•
May 20, 2020
دورة محفزة
By 1815444•
Aug 18, 2019
peer granded assignment I use thus approach ofter with our customer
By ibrahim a m a•
May 25, 2020
its was vary good course i learn alot of s
By Fatima A W•
Jun 19, 2020
amazing course very useful
By FATMAH R A K S•
May 6, 2020
it was a very useful one
By Moza A A B S•
May 30, 2020
it was great and advice