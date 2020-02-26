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Back to صياغة الأفكار المحفِّزة على الابتكار

Learner Reviews & Feedback for صياغة الأفكار المحفِّزة على الابتكار by University of Virginia

4.8
stars
508 ratings
173 reviews

About the Course

الابتكار أمر يهم الجميع في هذا العصر فسواء كنت مديرًا في شركة عالمية، أو رائد أعمال ينشئ مشروعًا، أو تتبوأ منصبًا في الحكومة، أو تعمل معلمًا في مدرسة ابتدائية، فمن المتوقع أن يتمتع الجميع بالمرونة – لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود. ولهذا فنحن جميعًا بحاجة إلى صياغة الأفكار. على كافة مستويات المؤسسات بجميع أنواعها، نجد أن صياغة الأفكار توفر الأدوات التي تحتاجها لتصبح مفكرًا مُبدعًا علاوة على أنها تتيح اكتشاف فرص إبداعية موجودة – غير أنك لم ترها بعد. في هذه الدورة، نقدم لكم نظرة عامة حول صياغة الأفكار ونتعامل مع نموذج يحتوي على أربعة أسئلة رئيسية وأدوات عديدة لمساعدتك على فهم أساليب صياغة الأفكار باعتبارها منهجًا لحل المشاكل. كما نستعرض العديد من القصص من مختلف المؤسسات التي استخدمت مفهوم صياغة الأفكار لإيجاد حلول مقنعة....

Top reviews

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1 - 25 of 173 Reviews for صياغة الأفكار المحفِّزة على الابتكار

By علي س س م ا

Feb 25, 2020

الدورة جميلة وممتعة

By Ahmed I L E

Jun 21, 2020

اشكركم علي هذة الدورة المفيدا جدا جدا

By Bashar H S

Jan 2, 2020

دورة تدريبية ممتعة وذات فائدة كبيرة جدا

By 1801865

Apr 17, 2020

ماده جميله

By 1807269

Mar 8, 2020

Good course

By Sumaya J A A S

May 4, 2020

دورة جميلة وممتعة للغاية، كوني عضو في فريق الابداع والابتكار حرصت على التسجيل في الدورة حتى أوسع من مداركي وأزيد من أفكاري بما هو مفيد .لمؤسستي أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى الجهود المبذولة في ترجمة الدروة

By FATIMA M O D A

Jun 3, 2020

الدورة جدا مهمة تساعد الفرد في تطوير وصياغة الافكار من ما سيساعد على توليد اكثر من فكره وبها تصل الى التميز في الانت

By Afra S A S

Jun 25, 2019

اسعدني جدا الافكار المعروضة وطريقة التفكير بطريقة مختلفة ومحفزة وابداعية شكرا لكم

By Salha G A

May 3, 2020

شكرا جزيلا

By Fajer A Y A

May 13, 2020

very useful course and helpful

By Samir M T

Jun 13, 2020

The best courses,, thank you

By shamma m a

Apr 30, 2020

جميلة جدا

By Jawaher R A

May 30, 2020

I am really appreciated for many information ha I learned from this course.

By Hussein A O A B

Dec 25, 2019

Very beautiful and interesting thank you

By Muneera S A A

May 5, 2020

شكرا جزيلا

By Nouf A A

May 13, 2020

I enjoyed all course on Coursra and hoping to do the other courses as well

By Shaikha S M A S

Apr 16, 2020

gave me new methods to use at work. and will try to implement it.

By Alnaira S A k

May 13, 2020

الدورة تساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي

By bader m a

Apr 29, 2020

دورة تدريبة جيدة ومفيدة

By فاطمة ع ح ا

May 20, 2020

دورة محفزة

By 1815444

Aug 18, 2019

peer granded assignment I use thus approach ofter with our customer

By ibrahim a m a

May 25, 2020

its was vary good course i learn alot of s

By Fatima A W

Jun 19, 2020

amazing course very useful

By FATMAH R A K S

May 6, 2020

it was a very useful one

By Moza A A B S

May 30, 2020

it was great and advice

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