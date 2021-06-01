الابتكار أمر يهم الجميع في هذا العصر
فسواء كنت مديرًا في شركة عالمية، أو رائد أعمال ينشئ مشروعًا، أو تتبوأ منصبًا في الحكومة، أو تعمل معلمًا في مدرسة ابتدائية، فمن المتوقع أن يتمتع الجميع بالمرونة – لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود. ولهذا فنحن جميعًا بحاجة إلى صياغة الأفكار. على كافة مستويات المؤسسات بجميع أنواعها، نجد أن صياغة الأفكار توفر الأدوات التي تحتاجها لتصبح مفكرًا مُبدعًا علاوة على أنها تتيح اكتشاف فرص إبداعية موجودة – غير أنك لم ترها بعد. في هذه الدورة، نقدم لكم نظرة عامة حول صياغة الأفكار ونتعامل مع نموذج يحتوي على أربعة أسئلة رئيسية وأدوات عديدة لمساعدتك على فهم أساليب صياغة الأفكار باعتبارها منهجًا لحل المشاكل. كما نستعرض العديد من القصص من مختلف المؤسسات التي استخدمت مفهوم صياغة الأفكار لإيجاد حلول مقنعة.