About this Course

6,582 recent views
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Beginner Level

No prior experience needed to participate in and benefit from this course.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • What design thinking is and when to use it

  • How to prepare to see and take action when opportunity arises

  • How to use design thinking to generate innovative ideas

  • How to take the many ideas you generate and determine which ones are likely to produce specific, desired outcomes

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

No prior experience needed to participate in and benefit from this course.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(2,848 ratings)
Week
1

Week 1

1 hour to complete

ما المقصود بصياغة الأفكار؟

1 hour to complete
6 videos (Total 59 min), 2 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

إعداد عقلك لتحفيره على الابتكار

1 hour to complete
4 videos (Total 56 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

توليد الأفكار

1 hour to complete
4 videos (Total 37 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

التجربة

1 hour to complete
5 videos (Total 55 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM صياغة الأفكار المحفِّزة على الابتكار

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