Learner Reviews & Feedback for مبادئ وأساسيات المحاسبة | What Accounting is all about by Alfaisal University | KLD
About the Course
تقوم الشركات بالعديد من العمليات والمعاملات التي يكون لها تأثير مالي على وضعها المادي، وتحتاج هذه العمليات إلى ضبط وقياس دقيق بطريقة علمية منظمة، ومن هنا ظهر علم المحاسبة (Accounting) ليوفر أسساً ومناهج وأساليب وأدوات تساعد على القيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أنه يوفر ويقدم المعلومات اللازمة والمطلوبة للعديد من الجهات بغرض تمكينها من اتخاذ القرارات.
ونجد أن علم المحاسبة (Accounting) يقوم بمجموعة من الأنشطة من خلال عدد من المراحل المُرتبة والمتسلسلة بترتيب منطقي محدد، حيث لكل مرحلة أداة أو وسيلة تعكس وظيفة محددة ولها هدف معين، كما نجد أن المحاسبة (Accounting) لها مصطلحاتها الخاصة بها، والتي تساعد في تيسير الدور المنوط بالمهنة ككل، بالإضافة إلى مجموعة السجلات والدفاتر التي تعتمد المحاسبة عليها للوصول إلى المعلومات النهائية وعرضها والإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية.
يخضع العلم المحاسبي على مستوى مختلف الدول لمجموعة من الفروض والمبادئ والمعايير التي تحكم وتتحكم في المهنة، وطرق القيد والتسجيل لمختلف العمليات والمعاملات، مما يُضفي درجة من التماثل والتشابه والثبات على تنفيذ العمل المحاسبي بين مختلف الدول على مستوى العالم ككل.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مبادئ وأساسيات المحاسبة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم طبيعة الحسابات وقاعدة القيد المزدوج، التعرف على القوائم المالية وأهم مصطلحاتها، توضيح الفرق بين الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية، تبيان المقصود بالأنشطة المحاسبية والدورة المحاسبية، شرح تعريف المحاسبة وأهميتها وأنواعها....