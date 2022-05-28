تقوم الشركات بالعديد من العمليات والمعاملات التي يكون لها تأثير مالي على وضعها المادي، وتحتاج هذه العمليات إلى ضبط وقياس دقيق بطريقة علمية منظمة، ومن هنا ظهر علم المحاسبة (Accounting) ليوفر أسساً ومناهج وأساليب وأدوات تساعد على القيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أنه يوفر ويقدم المعلومات اللازمة والمطلوبة للعديد من الجهات بغرض تمكينها من اتخاذ القرارات.
مبادئ وأساسيات المحاسبة | What Accounting is all aboutAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال المحاسبة والتجارة
Skills you will gain
- مبادئ المحاسبة
- أساسيات المحاسبة
خبرة في مجال المحاسبة والتجارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مبادئ وأساسيات المحاسبة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم طبيعة الحسابات وقاعدة القيد المزدوج، التعرف على القوائم المالية وأهم مصطلحاتها، توضيح الفرق بين الفروض المحاسبية والمبادئ المحاسبية، تبيان المقصود بالأنشطة المحاسبية والدورة المحاسبية، شرح تعريف المحاسبة وأهميتها وأنواعها.
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