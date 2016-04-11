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Learner Reviews & Feedback for 信息社会的机遇和挑战 by University of Science and Technology of China

4.5
stars
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15 reviews

About the Course

通过本门课程，你将能够清楚地认识到当今社会我们面临的机遇和挑战，社会未来的发展趋势与需求，这样我们才能找准自己的位置，确定自己未来的发展方向。这门课程中我将从宏观到微观，从历史到现实，分析社会的发展规律，明晰我们每个人与这个社会的关系。这门课看似与提升生产力并无关系，但事实上，它是后面课程的基础，也是你学习后面内容的动力所在。...

Top reviews

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1 - 15 of 15 Reviews for 信息社会的机遇和挑战

By 钟秋晨

Apr 10, 2016

面对瞬息万变的当今社会，我们面临这信息带来的机遇和挑战，信息可以改变我们生活、工作的方方面面，只有不断地学习，接受新信息，踊跃创新，才能立于不败之地。

By wangchunyan

Jul 6, 2018

我们都是在社会中生活的人，应该主动了解并从容应对社会发展所带来的挑战，抓住机遇，成为更好的自己，也为这个社会的发展做出自己的努力和贡献。

By 刘海超

May 3, 2016

非常好的课程，之前听过老师的文献管理的课程。这个课程希望后续能深入一点。

By 桑国华

Mar 19, 2016

看得出来老师很用心，一些观点也很新颖，看完课程对自己内在动力有很好驱动

By 肖晓东

Nov 1, 2016

思维课程，对以后的学习打下良好基础！

By youzhuan d

Apr 4, 2016

非常不错的课程，期待自己能够坚持。

By watchman2021

Aug 23, 2017

课程讲的不错，主要是观念的启发。

By 王桠楠

Mar 21, 2016

课程非常好，老师超帅！

By 林铎鸣

Feb 24, 2017

点清了方向，挺有用的

By 郭腾腾

Jun 1, 2016

先从思维上改变。

By 吴星

Mar 27, 2016

思路清晰，有干货

By Shan Y

Apr 9, 2016

概述很清晰

By Gen L

Apr 15, 2016

不错

By Jijun D

May 22, 2016

干货何在？这系列第二门课很不错，这门很无聊&无意义

By 方明

Mar 7, 2016

无聊！！！

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