By 钟秋晨•
Apr 10, 2016
面对瞬息万变的当今社会，我们面临这信息带来的机遇和挑战，信息可以改变我们生活、工作的方方面面，只有不断地学习，接受新信息，踊跃创新，才能立于不败之地。
By wangchunyan•
Jul 6, 2018
我们都是在社会中生活的人，应该主动了解并从容应对社会发展所带来的挑战，抓住机遇，成为更好的自己，也为这个社会的发展做出自己的努力和贡献。
By 刘海超•
May 3, 2016
非常好的课程，之前听过老师的文献管理的课程。这个课程希望后续能深入一点。
By 桑国华•
Mar 19, 2016
看得出来老师很用心，一些观点也很新颖，看完课程对自己内在动力有很好驱动
By 肖晓东•
Nov 1, 2016
思维课程，对以后的学习打下良好基础！
By youzhuan d•
Apr 4, 2016
非常不错的课程，期待自己能够坚持。
By watchman2021•
Aug 23, 2017
课程讲的不错，主要是观念的启发。
By 王桠楠•
Mar 21, 2016
课程非常好，老师超帅！
By 林铎鸣•
Feb 24, 2017
点清了方向，挺有用的
By 郭腾腾•
Jun 1, 2016
先从思维上改变。
By 吴星•
Mar 27, 2016
思路清晰，有干货
By Shan Y•
Apr 9, 2016
概述很清晰
By Gen L•
Apr 15, 2016
不错
By Jijun D•
May 22, 2016
干货何在？这系列第二门课很不错，这门很无聊&无意义
By 方明•
Mar 7, 2016
无聊！！！