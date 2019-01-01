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Back to كيفية استعمال التطبيق زينديسك

Learner Reviews & Feedback for كيفية استعمال التطبيق زينديسك by Coursera Project Network

About the Course

في نهاية هذه الدورة، سوف تكون قد تعرفت بالإجمال على التطبيق زينديسك. ستتعلم كيفية استعمال التطبيق، وكيفية إنشاء حسابك الخاص في الباقة المجانية لتجربة الخدمة، كما ستتعرف على أهم مميزات التطبيق وتسعير كل باقة اشتراك. كما ستتعلم كيفية تثبيت زينديسك للدردشة وكيفية ضبط إعدادات قنوات التواصل الاجتماعي، وإضافة أفراد الفريق والمستخدمين النهائيين ومجموعات المؤسسة. كما ستصبح قادرا على إنشاء تذاكر للعملاء وتخصيصها لوكيل معين أو مجموعة كما ستُكَوِّن فكرة عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالتذاكر...
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