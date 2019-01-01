Learner Reviews & Feedback for كيفية استعمال التطبيق زينديسك by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذه الدورة، سوف تكون قد تعرفت بالإجمال على التطبيق زينديسك. ستتعلم كيفية استعمال التطبيق، وكيفية إنشاء حسابك الخاص في الباقة المجانية لتجربة الخدمة، كما ستتعرف على أهم مميزات التطبيق وتسعير كل باقة اشتراك. كما ستتعلم كيفية تثبيت زينديسك للدردشة وكيفية ضبط إعدادات قنوات التواصل الاجتماعي، وإضافة أفراد الفريق والمستخدمين النهائيين ومجموعات المؤسسة. كما ستصبح قادرا على إنشاء تذاكر للعملاء وتخصيصها لوكيل معين أو مجموعة كما ستُكَوِّن فكرة عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالتذاكر...