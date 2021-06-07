Learner Reviews & Feedback for إنشاء لوحة تحكم للبورصة باستخدام أوراق جوجل by Coursera Project Network
About the Course
هل تساءلت يومًا عن كيفية تسجيل أسعار الأسهم المتغيرة دائمًا لشركات مختلفة في لوحة معلومات موجزة؟
أسواق الأسهم العالمية هي أنظمة بيئية تحتوي على العديد من البيانات المتغيرة مثل أسعار أسهم الشركات والأحجام والعملات. يراقب التجار والمصرفيون والمستثمرون وغيرهم كيف تتفاعل هذه الأسواق مع الأخبار المتغيرة ، والتي يمكن أن تؤثر في النهاية على محافظهم الاستثمارية.
بنهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على إنشاء لوحة تحكم للمخزون باستخدام جداول بيانات Google. ستستخدم الصيغ المضمنة في جداول بيانات Google للتوصل إلى البيانات الحديثة التي تم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE) ، واستخدام تصور البيانات لتلخيص نقاط بيانات متعددة في مخططات ورسوم بيانية لتسهيل فهم كيفية أداء أسهم معينة. فترة معينة.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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