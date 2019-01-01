Learner Reviews & Feedback for MYSQL Workbench إنشاء و تصميم قواعد البيانات باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا على تحديد وفهم أساسيات workbench MYSQL وإنشاء اتصال بالسيرفر المحلي. ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة ومسحها وإنشاء جداول جديدة وحذفها. علاوة على ذلك ، ستتمكن من إعادة تسمية أعمدة الجدول ، وربط الجداول ببعضها البعض وإضافة البيانات إلى الجداول. وأخيرًا ستتعلم كيفية إضافة أعمدة وتطبيق بعض الميزات بشكل احترافي على هذه الأعمدة باستخدام بعض الكلمات الرئيسية مثل PRIMARY KEY و FOREIGN KEY و NOT NULL و AUTO_INCREMENT و DISTINCT وتحديث الجداول ببيانات جديدة. يتم استخدام SQL من قبل جميع الأسماء الكبيرة في مجال التكنولوجيا مثل Netflix أو Airbnb. إذا كنت تستهدف Google أو Facebook أو Amazon ، فإن لديهم بالطبع أنظمة قواعد البيانات الخاصة بهم. لكن SQL ستكون موجودة أيضًا للاستعلام عن البيانات وتحليلها.
هذا المشروع الموجه للمبتدئين في مجال تصميم البيانات وقواعد البيانات. يوفر لك أساسيات إنشاء قاعدة البيانات بأكملها. يزودك بمعرفة الخطوات الأولى في تصميم قواعد البيانات....