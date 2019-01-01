Learner Reviews & Feedback for تصميم مجموعة ترحيب العميل باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
بحلول نهاية هذا المشروع ستقوم بإنشاء المكونات الرئيسية لمجموعة ترحيب الزبون لاستخدامها في عملك الصغير. ستكون قادرًا على دمج نظام الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى للحصول على ضمانات تسويقية للأعمال ذات قيمة مضافة وجمالية. ستشمل هذه الدورة مهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام الإصدار المجاني من Canva. ستقوم بإنشاء الصفحات التالية: الغلاف، المحتوى / الفهرس، المقدمة، الخدمة، عملية المشروع، الحافظة، ما يمكن توقعه / الشروط، الاتصال، الصفحة النهائية مع مساحة لعرض الأسعار. يعد إنشاء مجموعة الترحيب عالية الجودة طريقة مثالية لإيصال توقعات عملك وإظهار حماسك للعمل مع عميلك الجديد.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....