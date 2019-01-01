Learner Reviews & Feedback for تطوير خطة توفير على دخل ثابت باستخدام جداول بيانات جوجل by Coursera Project Network
About the Course
بحلول نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على إنشاء ميزانية ذات دخل ثابت لدمج المدخرات في أوراق Google. سوف تتعلم كيفية إنشاء الصيغ التي ستساعدك في رحلتك. ستنشئ أيضًا رسمًا بيانيًا عمليًا يساعد في تصور مدخراتك أثناء نموها. ستكون هذه أداة رائعة للمساعدة في التوفير لعمليات الشراء الكبيرة أو "أموال الأيام السوداء ".
توفر الميزانية باستخدام جداول بيانات جوجل مرونة وتخصيصًا غير محدودين تقريبًا للطريقة التي تريد بها إدارة أموالك.وتقدم العديد من نفس مهام سير العمل والفوائد مثل إعداد الميزانية باستخدام ايكسيل.
ومع ذلك ، تحتوي "جداول بيانات جوجل" على بعض الحيل والميزات غير الواضحة التي قد ترغب في معرفتها.
فيما يلي بعض النصائح البسيطة حول وضع ميزانية أكثر فاعلية باستخدام جداول بيانات جوجل.
حماية البيانات في خلايا محددة.
استخدم اختصارات لوحة المفاتيح.
استخدم خريطة لمعرفة مناطق الإنفاق الأكبر لديك.
استيراد البيانات من جداول البيانات الأخرى.
توقع الدخل أو الإنفاق المستقبلي باستخدام وظيفة النمو.
ترجمة لغة.
أضف عملات مختلفة.
تصفية النفقات الخاصة بك حسب الفئة.
انظر كم من المال تنفقه في متجر معين.
تحميل للاستخدام دون اتصال.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....