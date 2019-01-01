Learner Reviews & Feedback for كيفية استخدام ميل شامب by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا الدورة التدريبية، سوف تتعلم لكيفية استخدام ميل شامب، وكيفية إنشاء حساب مجاني. ستتعرف على كيفية إضافة جهة اتصال وإنشاء استمارة التسجيل لجمهورك. كما ستأخذ لما بأهم الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء نموذج لبريد إلكتروني لكي يتم إرساله لمجموعة من العملاء في آن واحد. من خلال هذه الدورة التدريبية ستصبح لديك دراية على كيفية إنشاء استطلاع ونشره على نطاق واسع حيث ستتعلم كيفية عَرض النتائج لتحليلها...