تمتلك جميع الشركات حول العالم مجموعة من الأصول (Assets) منها الأصول الثابتة (Fixed Assets) مثل: المباني والسيارات والأراضي والآلات التي تمتلكها الشركات ليس بغرض البيع بل بغرض الاستخدام في التشغيل والإنتاج، والأصول المتداولة (Current Assets) مثل: المخزون (Inventory) الذي تمتلكه بغرض البيع.
محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعداتAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال المحاسبة
What you will learn
الفرق بين مفهومي القيمة العادلة والتكلفة التاريخية، كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لعملية بيع الأصول، مصطلح إطفاء الأصول.
المعالجة المحاسبية لإهلاك الأصول، كيفية التعامل مع النفقات اللاحقة لشراء الأصل.
Skills you will gain
- محاسبة ممتلكات
- مالية
- محاسبة
خبرة في مجال المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الفرق بين مفهومي القيمة العادلة والتكلفة التاريخية، كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لعملية بيع الأصول، المقصود بمصطلح إطفاء الأصول، المعالجة المحاسبية لإهلاك الأصول، كيفية التعامل مع النفقات اللاحقة لشراء الأصل.
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