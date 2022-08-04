React المتقدم

تعرف على كيفية استخدام مفاهيم React وميزاته الأكثر تقدمًا، وكن بارعا في JSX، واختبر تطبيقاتك بثقة.
ستفحص أنواع مختلفة من مكونات React وتعرف الخصائص المختلفة ومتى تستخدمها. ستتعمق في خطافات أكثر تقدمًا وتنشئ خطافات خاصة بك. ستطلع على بناء النماذج باستخدام React. ستستكشف تركيب المكونات والأنماط الجديدة، مثل المكونات ذات الترتيب الأعلى وخاصيات التصيير. ستنشئ تطبيق ويب يستهلك بيانات واجهة برمجة التطبيقات وستتعرف على عمليات تكامل إطار عمل React، وأدواته وأساليب الاختبار الأكثر استخدامًا. بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على: •تصيير القوائم ومكونات النموذج بكفاءة في React. •رفع الحالة المشتركة عندما تحتاج عدة مكونات إلى البيانات المُحدثة. •الاستفادة من سياق React لمشاركة الحالة العامة لشجرة مكونات. •جلب البيانات من أحد الخوادم البعيد. •استخدام الخطافات المتقدمة في React، وإتاحتها للاستخدام داخل التطبيق الخاص بك. •بناء الخطافات المخصصة الخاصة بك. •فهم JSX بتعمق. •تبني تقنيات تركيب المكونات. •استخدام الأنماط المتقدمة لتغليف السلوك الشائع عبر المكونات ذات الترتيب الأعلى وخاصيات التصيير. •اختبار مكونات React لديك. •إنشاء ملف نماذج أعمال باستخدام React. ستكتسب خبرة في الأدوات والبرامج التالية: • React.js • JSX • React • HTML, CSS, and JavaScript • VSCode ستكون قادرًا على الاستفادة من إمكانات هذه الدورة لتطوير مهارات جديدة، وتحسين الإنتاجية، والتصرف بفعالية مع البيانات وتعزيز حياتك المهنية. لتلقي هذه الدورة، يجب أن تفهم أساسيات React، وHTML، وCSS وJavaScript. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد دائمًا أن يكون لديك شعور بالثقة تجاه قدرتك على إنجاز المهام!