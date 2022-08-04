Meta
React المتقدم
Meta

React المتقدم

Taught by Meta Staff

Instructor: Taught by Meta Staff

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Intermediate level

Recommended experience

26 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • أنشئ مكونات قوية وقابلة لإعادة الاستخدام باستخدام تقنيات متقدمة وتعلم أنماطًا مختلفة لإعادة استخدام السلوك الشائع

  • تفاعل مع خادم بعيد واجلب البيانات وانشرها عبر واجهة برمجة التطبيقات

  • اختبر تطبيقات React بسلاسة باستخدام مكتبة اختبارات React

  • ادمج مكتبات React شائعة الاستخدام لتبسيط تطور التطبيق الخاص بك

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Quizzes and assessments

18 quizzes, 4 assessments

Arabic
Subtitles: Arabic

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Intermediate level

Recommended experience

26 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

There are 4 modules in this course

التعرف على كيفية تصيير القائمة ومكونات النماذج بكفاءة في React، والتعرف على كيفية رفع حالة مشتركة عندما تحتاج عدة مكونات إلى البيانات المحدثة.

What's included

14 videos13 readings6 quizzes

تعلم كيفية استخدام جميع الخطافات الشائعة في React، وكيفية استخدامها داخل التطبيق الخاص بك. بعد ذلك، ابن خطافات مخصصة خاصة بك.

What's included

12 videos11 readings6 quizzes

افهم JSX بعمق واكتشف أنماطًا متقدمة لتغليف السلوك الشائع عبر المكونات ذات الترتيب الأعلى وخصائص التصيير. بعد ذلك، تعرف على كيفية اختبار التطبيق لديك وتصحيح الأخطاء به.

What's included

12 videos9 readings6 quizzes

في هذه الوحدة، سيتم تقييمك بناءً على المهارات الأساسية التي تمت تغطيتها في الدورة التدريبية وإنشاء مشروع لإضافته إلى ملف نماذج أعمالك.

What's included

3 videos4 readings

Instructor

Taught by Meta Staff
Meta
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Offered by

Meta
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