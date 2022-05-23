في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم أفضل الممارسات لكيفية استخدام تحليلات البيانات لتجعل أي شركة لها قدرة أكبر على التنافس والربح. سيمكنك التعرف على أهم مقاييس الأعمال وتمييزها عن البيانات العادية.
مقاييس الأعمال للشركات التي تعتمد على البياناتDuke University
About this Course
Offered by
Duke University
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Syllabus - What you will learn from this course
نبذة عن هذا التخصص والدورة التدريبية
تخصص كورسيرا هذا: من Excel إلى MySQL: تتمحور التقنيات التحليلية للعمل حول كيفية تفاعل البيانات الضخمة مع الأعمال، وكيفية استخدام تحليل البيانات لتوفير قيمة للأعمال. ويحتوي هذا التخصص على أربع دورات تدريبية ومشروع ختامي في النهاية، حيث ستطبق مهاراتك على عملية عمل حقيقية. ستتعلم كيف تقوم بوظائف معقدة في تحليل البيانات باستخدام أدوات برمجية قوية، مثل Microsoft Excel، وTableau، وMySQL. لمعرفة المزيد، شاهد الفيديو وراجع وثيقة النظرة العامة على التخصص، التي وفرناها لك. في الدورة التدريبية الأولى من التخصص: مقاييس الأعمال للشركات التي تعتمد على البيانات، ستتمكن من تعلم أفضل الممارسات لاستخدام تحليل البيانات لتجعل أي شركة قدرتها على التنافس والربح أكبر، وستتعلم أن تتعرف على مقاييس الأعمال الأكثر أهمية وتمييزها عن البيانات العادية، وستدرك الأدوار الحيوية والمختلفة التي يضطلع بها محللو الأعمال، ومحللو بيانات الأعمال، وعلماء البيانات في الأنواع المختلفة للشركات؛ وستعرف بالضبط المهارات المطلوبة للتوظيف في هذه الوظائف التي يكثر الطلب عليها. وفي النهاية، باستخدام القائمة المرجعية المكونة من 20 عنصرًا لتقييم عمل معين، ستتمكن من تقييم أي شركة بناءً على كيفية احتوائها على ثقافة البيانات الضخمة بطريقة فعالة. تُحدث الشركات الرقمية مثل Amazon، وUber، وAirbnb تحولاً في الصناعات بالكامل من خلال استخدامها الإبداعي للبيانات الضخمة. وستدرك لِمَ تعد هذه الشركات معرقلة للغاية، وكيف تستخدم تقنيات تحليل البيانات لتتفوق في قدرتها التنافسية على الشركات التقليدية. وقبل كل شيء، يُرجى البدء بالفيديو المعنون بـ "نبذة عن هذا التخصص". آمل أن تستمتع بالمواد الدراسية لهذا الأسبوع!
تقديم مقاييس الأعمال
مرحبًا! سنتعرف في هذا الأسبوع على مقاييس الأعمال، وهي الإحصاءات المهمة التي تساعد الشركات في فهم كيفية التعافي ثم الازدهار. يوجد داخل كل مجموعة من البيانات مقياس حيوي نحاول التعرّف عليه! بنهاية هذا الأسبوع، ستتمكن من التالي: التمييز بين مقاييس الأعمال وبيانات الأعمال العادية، وتحديد مقاييس الأعمال المهمة مثل التدفق النقدي، والربحية، ومقاييس التسويق بالتجزئة عبر الإنترنت، والتمييز بين الإيرادات، والربحية، ومقاييس الخطر، والتمييز بين المقاييس التقليدية والديناميكية. وتشتمل مواد الدورة التدريبية لهذا الأسبوع على التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر لدراسة حالة Egger’s Roast Coffee، بوصفها وثيقة تكميلية. لذا تأكد أنك تراجعها بعناية وتراجع المسرد للحصول على المعلومات الرئيسية.
العمل في السوق التجارية لتحليل بيانات الأعمال
مرحبًا! في هذا الأسبوع، سنلتقي ببعض العظماء وهم تلامذتي السابقون الذين يعملون الآن في وظائف مبهجة ومثيرة للاهتمام للغاية، مثل: محللي الأعمال، أو محللي بيانات الأعمال، أو علماء البيانات. سنكتشف ما يقومون به، وكيف تتعلق أدوارهم بالبيانات الضخمة، والمهارات المطلوبة لتوظيفهم! وأملنا أن تقدم هذه المعلومات فهمًا أفضل لنوع الوظيفة المتعلقة بالبيانات التي يمكن أن تتقدم إليها عندما تنتهي من هذا التخصص، واستيعابًا لنوع الشركة التي ستجدها أكثر جاذبية للعمل لصالحها. بنهاية هذا الأسبوع، ستتمكن من التالي: التمييز بين الأدوار المختلفة للمهام داخل الشركة التي تتعامل مع البيانات، وتحديد كيف يتعامل كل دور وظيفي مع البيانات، ووصف المهارات المطلوبة لتأدية كل دور وظيفي. ستميّز كيف ترتبط الأنواع المختلفة للشركات بثقافة البيانات الضخمة، وستصنف أي شركة حسب القائمة المرجعية المكونة من 20 عنصرًا. وستتعلم أيضًا أن تميز كيف ترتبط الأنواع المختلفة للشركات بثقافة البيانات الضخمة. وتشتمل المواد الدراسية لهذا الأسبوع على قائمة مرجعية مكونة من 20 عنصرًا لتصنيف الشركات. كما يشمل هذا الأسبوع اقتراعات داخل الفيديو بحيث يمكنك معرفة كيف يُصنف الآخرون شركاتهم.
التعمق في مقاييس الأعمال
مرحبًا! سنتعمق هذا الأسبوع في المقاييس المهمة للغاية للتسويق الشبكي، وهي مقاييس يحتاج كل نوع من أنواع الأعمال إلى فهمها لكي يتعافى. سنتعمق في التسويق "العمودي" للخدمات المالية؛ حيث تتعرض الشركات الرقمية للتهديد بسرقة السوق من شركات التجارة التقليدية. وبنهاية هذا الأسبوع، ستتمكن من التالي: تحديد مقاييس الأعمال المهمة لجميع الشركات المشاركة في التسويق القائم على الشبكة، وتحديد مقاييس الأعمال المهمة للشركات التي تقدم الخدمات المالية. ستجد روابط ويب إضافية توسع المواد الدراسية المشمولة في محاضرات الفيديو لهذا الأسبوع.
تطبيق مقاييس الأعمال على دراسة حالة العمل
يحتوي هذا الأسبوع على مهمة الدورة التدريبية الأخيرة، وتقييم الأقران الذي ستحدد فيه مقاييس عمل أثارت اهتمامك في مثال لحالة تصف هذه المقاييس وتقدم تغيرًا في عملية العمل يمكن أن يدعمه المقياس الذي تم اختياره.
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