About this Course

10,368 recent views
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Approx. 8 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 8 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Duke University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

28 minutes to complete

نبذة عن هذا التخصص والدورة التدريبية

28 minutes to complete
2 videos (Total 8 min), 2 readings
2 hours to complete

تقديم مقاييس الأعمال

2 hours to complete
11 videos (Total 90 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

العمل في السوق التجارية لتحليل بيانات الأعمال

2 hours to complete
15 videos (Total 77 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

التعمق في مقاييس الأعمال

2 hours to complete
7 videos (Total 63 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

تطبيق مقاييس الأعمال على دراسة حالة العمل

1 hour to complete
1 reading

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