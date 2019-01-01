Learner Reviews & Feedback for Цифровая трансформация by BCG
About the Course
Цифровая трансформация — это популярная на сегодняшний день тема. Но что это такое и почему она важна для компаний? В этом курсе, разработанном и курируемом ведущими преподавателями Дарденской школы бизнеса при Виргинском университете и экспертами в области глобального управления компании Boston Consulting Group, мы поговорим о цифровой трансформации с двух точек зрения. Сначала мы обсудим темп изменений и насущные потребности, которые он создает для бизнеса. После этого мы рассмотрим контекст трансформации и поговорим о том, как добиться успеха в цифровую эпоху. Затем мы рассмотрим фирменную модель BCG. Она поможет определить ключевые области цифровизации, включая стратегию, основные процессы и технологии.
По окончании этого курса вы сможете:
– давать определение экономике инноваций, технологическим изменениям и подрывам рынка
– оценивать плюсы и минусы современных цифровых технологий, способствующих развитию
– выполнять цифровую трансформацию своей организации на основе модели BCG...