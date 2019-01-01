Chevron Left
Back to Цифровая трансформация

Learner Reviews & Feedback for Цифровая трансформация by BCG

About the Course

Цифровая трансформация — это популярная на сегодняшний день тема. Но что это такое и почему она важна для компаний? В этом курсе, разработанном и курируемом ведущими преподавателями Дарденской школы бизнеса при Виргинском университете и экспертами в области глобального управления компании Boston Consulting Group, мы поговорим о цифровой трансформации с двух точек зрения. Сначала мы обсудим темп изменений и насущные потребности, которые он создает для бизнеса. После этого мы рассмотрим контекст трансформации и поговорим о том, как добиться успеха в цифровую эпоху. Затем мы рассмотрим фирменную модель BCG. Она поможет определить ключевые области цифровизации, включая стратегию, основные процессы и технологии. По окончании этого курса вы сможете: – давать определение экономике инноваций, технологическим изменениям и подрывам рынка – оценивать плюсы и минусы современных цифровых технологий, способствующих развитию – выполнять цифровую трансформацию своей организации на основе модели BCG...
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder