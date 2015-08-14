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Learner Reviews & Feedback for 工程圖學 3D CAD 專題 by National Taiwan University

4.8
stars
54 ratings
10 reviews

About the Course

想讓自己3D建模功力大增？想了解3D建築模型的繪製過程？ 「工程圖學3D CAD專題」延續前一門課「工程圖學3D CAD」，將所學的3D建模技術，應用於建築模型的建構。本課程介紹建築模型繪製的相關注意事項，並以完整的例子帶領同學實際建立一份建築模型，希望透過實作專題的訓練，學生更加熟悉3D繪圖技術，並瞭解如何技術應用於工程界的實際案例。 『工程圖學3D CAD專題』，利用與本專項課程的第二門課 --『工程圖學2D CAD專題』同樣的一幢五層的公寓住宅，帶著你一步一步地，從建築最基本的構件，梁、柱、樓板、樓梯、窗戶等建立起來，到門窗的細節繪製，至上材質等精緻化過程。 想一窺3D建模技術用於建築模型的案例，加入本課程吧！...
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1 - 10 of 10 Reviews for 工程圖學 3D CAD 專題

By 汤和果

Aug 14, 2015

这门课在 3D 课程基础上是一个很好的延伸。老师从头开始，带我们绘制一层的完整建筑结构，包括门窗组件。课程结束，你会完成一栋五层的高楼。完成后果然是收获满满。助教同学也很给力，非常热心的回答大家的问题。作业也还好，不是很难。只要跟着老师的步骤做就可以了。不过课程内容有一些错误。助教已经及时改正。课程作业真的很费精力，如果你全身心投入到上面，做得和图纸一模一样的话。总之是一门值得以上的课程。

By 陈熙然

Jun 21, 2016

基础能力的培养非常重要，虽然课程内容简单，但需要学员们用心去学，需要用课上1分钟，课下10分钟去练习钻研的精神，才能对工程图学3D专题的完全掌握

By 孙靓靓

May 10, 2016

0基础完全可以学会 很好的学习平台

By Zhenyu Y

Oct 11, 2016

能够习到3D建筑建模的正确方法

By 盗盗号

Feb 7, 2016

喜欢康老师的课程！！！

By An Q

Feb 20, 2018

非常好的新手教學～！

By 李洁

Sep 4, 2015

很棒~

By 何叶子

Dec 26, 2016

By Muhammad h

May 15, 2019

It is Related to Civil engineering, not useful for Mechanical engineers. As a Mechanical Engineer, i gave 1 star. And i am searching 3D CAD Modeling for my field.

By 東峻平

Dec 4, 2021

付了個月的錢一直沒打成績...

明明每項都完成了

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