By 汤和果•
Aug 14, 2015
这门课在 3D 课程基础上是一个很好的延伸。老师从头开始，带我们绘制一层的完整建筑结构，包括门窗组件。课程结束，你会完成一栋五层的高楼。完成后果然是收获满满。助教同学也很给力，非常热心的回答大家的问题。作业也还好，不是很难。只要跟着老师的步骤做就可以了。不过课程内容有一些错误。助教已经及时改正。课程作业真的很费精力，如果你全身心投入到上面，做得和图纸一模一样的话。总之是一门值得以上的课程。
By 陈熙然•
Jun 21, 2016
基础能力的培养非常重要，虽然课程内容简单，但需要学员们用心去学，需要用课上1分钟，课下10分钟去练习钻研的精神，才能对工程图学3D专题的完全掌握
By 孙靓靓•
May 10, 2016
0基础完全可以学会 很好的学习平台
By Zhenyu Y•
Oct 11, 2016
能够习到3D建筑建模的正确方法
By 盗盗号•
Feb 7, 2016
喜欢康老师的课程！！！
By An Q•
Feb 20, 2018
非常好的新手教學～！
By 李洁•
Sep 4, 2015
很棒~
By 何叶子•
Dec 26, 2016
好
By Muhammad h•
May 15, 2019
It is Related to Civil engineering, not useful for Mechanical engineers. As a Mechanical Engineer, i gave 1 star. And i am searching 3D CAD Modeling for my field.
By 東峻平•
Dec 4, 2021
付了個月的錢一直沒打成績...
明明每項都完成了