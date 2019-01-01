Learner Reviews & Feedback for قائمة التدفقات النقدية | Cash Flow Statement by Alfaisal University | KLD
About the Course
قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) من أهم القوائم المالية (Financial Statements) وذلك لأنها توضح الصورة الحقيقية والحالية لأموال الشركة وتحدد مصادر التمويل (Sources of Cash)، وفيما تم إنفاقها، وتأتي أهميتها من كونها تعتمد على مبدأ الأساس النقدي (Cash Basis) والذي يقوم بتسجيل النقد (Cash) الذي تم تحصيله أو صرفه بالفعل من الشركة، وذلك على عكس مبدأ أساس الاستحقاق (Accrual Basis) المستخدم في قوائم الدخل (Income statement)، والذي يسجل الإيرادات (Revenues) كلها سواء تم تحصيلها أم لا، والمصروفات (Expenses) كافة سواء تم سدادها أم لا.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم قائمة التدفقات النقدية أو كان مجال عملك يتطلب توظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة في تسجيل النقد، توضيح سبب نشأة قائمة التدفقات النقدية وأهميتها، التعرف على مكونات قائمة التدفقات النقدية....