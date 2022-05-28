قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) من أهم القوائم المالية (Financial Statements) وذلك لأنها توضح الصورة الحقيقية والحالية لأموال الشركة وتحدد مصادر التمويل (Sources of Cash)، وفيما تم إنفاقها، وتأتي أهميتها من كونها تعتمد على مبدأ الأساس النقدي (Cash Basis) والذي يقوم بتسجيل النقد (Cash) الذي تم تحصيله أو صرفه بالفعل من الشركة، وذلك على عكس مبدأ أساس الاستحقاق (Accrual Basis) المستخدم في قوائم الدخل (Income statement)، والذي يسجل الإيرادات (Revenues) كلها سواء تم تحصيلها أم لا، والمصروفات (Expenses) كافة سواء تم سدادها أم لا.
قائمة التدفقات النقدية | Cash Flow StatementAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون المتدرب ملماً ببعض المبادئ المحاسبية
Skills you will gain
- التعرف على مكونات قائمة التدفقات النقدية
- القدرة على فهم الوضع المالي للشركة من أجل الاستثمار فيها
- معرفة كيفية التحليل المالي للـ statement cash flow
- تعلم الطريقة المباشرة وغير المباشرة في تسجيل النقد
أن يكون المتدرب ملماً ببعض المبادئ المحاسبية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
قائمة التدفقات النقدية
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة في تسجيل النقد، توضيح سبب نشأة قائمة التدفقات النقدية وأهميتها، التعرف على مكونات قائمة التدفقات النقدية.
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