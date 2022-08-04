About this Course

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Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تحديد طرق بناء مهارات التواصل مع الآخرين

  • شرح القدرة على التحكم وإدارة المشاعر السلبية

  • تطبيق مهارات تطوير لغة الجسد

  • تبني مهارات بناء الثقة لتقديم العروض التقديمية في العمل

Skills you will gain

  • لغة الجسد
  • الاتصال الشخصي
  • التواصل المهني
  • الخطابة العامة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مفهوم التواصل بثقة

1 hour to complete
6 videos (Total 27 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

مقومات التواصل بثقة

1 hour to complete
7 videos (Total 36 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

لغة الجسد

1 hour to complete
6 videos (Total 30 min), 1 reading, 7 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

إدارة المشاعر والقلق

1 hour to complete
5 videos (Total 23 min)

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