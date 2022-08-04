يعتبر التواصل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كما أن التواصل بثقة يعتبر هو المفتاح والوسيلة الأنسب لضمان إيصال رسالتك بالتأثير الذي تريده وبغض النظر عن مدى معرفتك بموضوع ما، لأن قدرتك على مشاركة المعلومات وخلق التأثير الذي تريده، سوف يتأثران سلباً وبشكلٍ ملحوظ في حال عدم تطبيق مهارات التواصل الصحيحة وبثقة.
التحدث والتواصل بثقة | Communicating With ConfidenceAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.
What you will learn
تحديد طرق بناء مهارات التواصل مع الآخرين
شرح القدرة على التحكم وإدارة المشاعر السلبية
تطبيق مهارات تطوير لغة الجسد
تبني مهارات بناء الثقة لتقديم العروض التقديمية في العمل
Skills you will gain
- لغة الجسد
- الاتصال الشخصي
- التواصل المهني
- الخطابة العامة
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مفهوم التواصل بثقة
تُعتبر هذه الوحدة مقدمة للبرنامج، حيث ستتعرف فيها على مفهوم التواصل بثقة وأهميته، بالإضافة إلى بعض الخرافات والأساطير المتعلقة بالتواصل بثقة.
مقومات التواصل بثقة
في هذه الوحدة سنناقش عدداً من المواضيع التي تشكل مقومات التواصل بثقة ومنها: صفات المتحدث الواثق، وأسباب عدم الثقة أثناء التواصل، وكيفية التخلص من الأفكار السلبية، بالإضافة إلى مهارة السرد القصصي، واختيار طريقة الحديث الملائمة، ومعرفة فترات التوقف في الحديث، وأخيراً مهارة الاستماع الفعال.
لغة الجسد
لا يمكن التقليل من أهمية لغة الجسد في عملية التواصل، لذلك سنتحدث في هذه الوحدة عن العديد من الأمور المتعلقة بها مثل: أهمية التقاء العيون، وإدارة وضعية الجسد، والإيماءات والإشارات، والابتسامة، وتعابير الوجه، وأخيراً نبرة الصوت.
إدارة المشاعر والقلق
قد تكون هذه الوحدة هي الأهم بالنسبة إليك، لأنك من خلالها ستتعلم كيفية إدارة المشاعر المختلفة بشكلٍ عام والقلق بشكلٍ خاص من خلال التعامل مع التوتر، وكيفية تقبّل حقيقة أنك إنسان، وجعل الثقة المزيفة حقيقة، وأخيراً تطبيق تمارين التنفس العميق التي تساعد في تخفيف حدة المشاعر السلبية.
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