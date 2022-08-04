Learner Reviews & Feedback for التحدث والتواصل بثقة | Communicating With Confidence by Alfaisal University | KLD
About the Course
يعتبر التواصل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كما أن التواصل بثقة يعتبر هو المفتاح والوسيلة الأنسب لضمان إيصال رسالتك بالتأثير الذي تريده وبغض النظر عن مدى معرفتك بموضوع ما، لأن قدرتك على مشاركة المعلومات وخلق التأثير الذي تريده، سوف يتأثران سلباً وبشكلٍ ملحوظ في حال عدم تطبيق مهارات التواصل الصحيحة وبثقة.
ستقدم لك هذه الدورة استراتيجيات ونصائح بسيطة وفعالة في مهارات التحدث والتواصل، إضافة إلى أدوات التواصل بثقة والتي من خلال تطبيقها ستتمكن من الحصول على نتائج إيجابية وستصبح أكثر قدرة على التحدث بطريقةٍ فعالةٍ وجاذبة لانتباه الآخرين في أية مناسبة، كما أن هذه الدورة ستساعدك في أن تكون أكثر ثقة أثناء استخدامك لعناصر التواصل مع الآخرين، بما في ذلك لغة الجسد ونبرة الصوت والأفكار كي تتمكن من التعبير والتواصل بثقة بعيداً عن القلق والتوتر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان التحدث والتوصل بثقة أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم مهارات بناء الثقة لتقديم العروض التقديمية في العمل، تطبيق مهارات تطوير لغة الجسد، شرح القدرة على التحكم وإدارة المشاعر السلبية، تحديد طرق بناء مهارات التواصل مع الآخرين....