Learner Reviews & Feedback for كيفية السيطرة على التوتر والقلق by Alfaisal University | KLD
About the Course
التوتر والقلق (Tension & Anxiety) هما مشكلتا عصرنا الحالي، وهما من الأسباب الرئيسية لجميع أمراضنا النفسية والعضوية، وتنشأ هاتان المشكلتان من حقيقة أن عقولنا تفكر في مشاكلنا طوال الوقت دون أن الاستراحة ولو لفترة بسيطة، كي نكون قادرين على استعادة النشاط الفكري والجسدي.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم كيفية السيطرة على التوتر والقلق، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية جعل حياتنا خالية من التوتر والقلق، استعراض الآثار الجسدية لمشكلتي التوتر والقلق، فهم الأسباب المؤدية إلى التوتر والقلق، تبيان ضرورة السيطرة على الشعور بالتوتر والقلق....