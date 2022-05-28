About this Course

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Intermediate Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Facial Recognition System
  • Object Detection
  • Statistical Classification
  • Stack (Abstract Data Type)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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DeepLearning.AI

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

أسس الشبكات العصبونية الالتفافية

6 hours to complete
12 videos (Total 140 min), 4 readings, 3 quizzes
5 hours to complete

النماذج الالتفافية المتعمقة: دراسات الحالات

5 hours to complete
11 videos (Total 99 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

الكشف عن الأجسام

4 hours to complete
10 videos (Total 85 min), 2 readings, 2 quizzes
5 hours to complete

التطبيقات الخاصة: التعرف على الوجه ونقل النمط العصبي

5 hours to complete
11 videos (Total 76 min), 3 readings, 3 quizzes

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