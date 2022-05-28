سيُعلمك هذا المساق طريقة إعداد الشبكات العصبونية الالتفافية وتطبيقها على بيانات الصورة. وبفضل التعلم المتعمق، تعمل الرؤية الحاسوبية على نحوٍ أفضل كثيرًا مما كانت عليه في العامين السابقين وأتاح هذا الكثير من التطبيقات الحالية التي تمتد بدءًا من التحكم الذاتي الآمن حتى التعرف على الوجه بصورةٍ دقيقة وحتى القراءة الأوتوماتيكية للصور الإشعاعية. ستُصبح مُلِم بطريقة إعداد شبكة عصبونية التفافية، بما في ذلك التغييرات التي طرأت في الآونة الأخيرة من قبيل الشبكات المتبقية. وستتعرف على طريقة تطبيق الشبكات الالتفافية على وظائف الكشف والتعرف المرئيين. وستتعرف على طريقة استعمال خاصية نقل النمط العصبي لإنتاج الأعمال الفنية. وسيُصبح بوسعك تطبيق هذه الخوارزميات على مجموعة مختلفة من الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعطيات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. ويُمثل هذا المساق الرابع من نوعه في تخصص التعلم المتعمق.
الشبكات العصبونية الالتفافيةDeepLearning.AI
About this Course
Skills you will gain
- Facial Recognition System
- Object Detection
- Statistical Classification
- Stack (Abstract Data Type)
Offered by
DeepLearning.AI
DeepLearning.AI is an education technology company that develops a global community of AI talent.
Syllabus - What you will learn from this course
أسس الشبكات العصبونية الالتفافية
تعلم طريقة تنفيذ الطبقات الأساسية الخاصة بالشبكات العصبونية الالتفافية (الجمع، عمليات التلافيف) وتجميعها بصورةٍ ملائمة داخل شبكة عميقة لحل المشاكل المتعلقة بالتصنيف ذي الفئات العديدة.
النماذج الالتفافية المتعمقة: دراسات الحالات
اكتساب معرفة عن الخدع والأساليب العملية التي تُستخدم في الشبكات العصبونية المتعمقة بصورةٍ مباشرةٍ من أوراق البحث.
الكشف عن الأجسام
تعلم طريقة تطبيق ما تعرفه عن الشبكات العصبونية الالتفافية على أحد مجالات الرؤية الحاسوبية الأكثر صعوبةً ورواجًا: الكشف عن الكائنات.
التطبيقات الخاصة: التعرف على الوجه ونقل النمط العصبي
يمكنك اكتشاف كيف يمكن تطبيق الشبكة العصبونية الالتفافية على مجالات متعددة، بما في ذلك إنتاج الأعمال الفنية والتعرف على الوجه. قم بتنفيذ الخوارزمية الخاصة بك لإنتاج الأعمال الفنية والتعرف على الوجوه!
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