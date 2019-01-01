Learner Reviews & Feedback for الشبكات العصبونية الالتفافية by DeepLearning.AI
About the Course
سيُعلمك هذا المساق طريقة إعداد الشبكات العصبونية الالتفافية وتطبيقها على بيانات الصورة. وبفضل التعلم المتعمق، تعمل الرؤية الحاسوبية على نحوٍ أفضل كثيرًا مما كانت عليه في العامين السابقين وأتاح هذا الكثير من التطبيقات الحالية التي تمتد بدءًا من التحكم الذاتي الآمن حتى التعرف على الوجه بصورةٍ دقيقة وحتى القراءة الأوتوماتيكية للصور الإشعاعية. ستُصبح مُلِم بطريقة إعداد شبكة عصبونية التفافية، بما في ذلك التغييرات التي طرأت في الآونة الأخيرة من قبيل الشبكات المتبقية. وستتعرف على طريقة تطبيق الشبكات الالتفافية على وظائف الكشف والتعرف المرئيين. وستتعرف على طريقة استعمال خاصية نقل النمط العصبي لإنتاج الأعمال الفنية. وسيُصبح بوسعك تطبيق هذه الخوارزميات على مجموعة مختلفة من الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعطيات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. ويُمثل هذا المساق الرابع من نوعه في تخصص التعلم المتعمق....