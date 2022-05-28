Этот курс научит вас строить сверточные нейронные сети и использовать их для обработки изображений. Благодаря глубокому обучению машинное зрение сегодня работает намного лучше, чем всего лишь два года назад, и это позволяет использовать его в самых разных отраслях, начиная от безопасного автономного вождения и точного распознавания лиц и заканчивая автоматической интерпретацией рентгеновских снимков.
Сверточные нейронные сетиDeepLearning.AI
About this Course
Skills you will gain
- Facial Recognition System
- Object Detection
- Statistical Classification
- Stack (Abstract Data Type)
Offered by
DeepLearning.AI
DeepLearning.AI is an education technology company that develops a global community of AI talent.
Syllabus - What you will learn from this course
Основы сверточных нейронных сетей
Вы научитесь использовать базовые слои сверточных нейронных сетей (субдискретизирующие и сверточные) и правильно укладывать их в глубокую сеть для решения задач по многоклассовой классификации изображений.
Глубокие сверточные модели: практические примеры
Знакомство с практическими приемами и методами, описанными в научных работах по глубоким сверточным нейросетям
Обнаружение объектов
Получение навыков применения знаний о сверточных нейронных сетях к одной из самых сложных, но актуальных областей машинного зрения: обнаружению объектов.
Специальные области применения: распознавание лиц и нейронная передача стиля
Узнайте, как сверточные нейронные сети могут применяться в различных областях, включая построение изображений и распознавание лиц. Реализуйте свой собственный алгоритм для построения изображения и распознавания лиц!
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