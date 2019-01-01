Learner Reviews & Feedback for Сверточные нейронные сети by DeepLearning.AI
About the Course
Этот курс научит вас строить сверточные нейронные сети и использовать их для обработки изображений. Благодаря глубокому обучению машинное зрение сегодня работает намного лучше, чем всего лишь два года назад, и это позволяет использовать его в самых разных отраслях, начиная от безопасного автономного вождения и точного распознавания лиц и заканчивая автоматической интерпретацией рентгеновских снимков.
В рамках курса вы:
— научитесь строить сверточные нейронные сети, включая их самые современные виды, такие как остаточные сети;
— узнаете, как применять сверточные сети в задачах визуального обнаружения объектов и распознавания изображений;
— узнаете, как использовать нейронную передачу стиля для создания изображений;
— научитесь применять алгоритмы к изображениям, видео и другим 2D- и 3D-данным.
Это четвертый курс специализации «Глубокое обучение»....