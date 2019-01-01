Learner Reviews & Feedback for صياغة الميزة التنافسية |Crafting a Competitive Advantage by Alfaisal University | KLD
About the Course
أدى التطور السريع في مجالات العصر الحالي كلها إلى جعل المنافسة (Competition) محل اهتمام الأفراد والشركات والمؤسسات، وقد أصبحت المنافسة (Competition) المحتدمة بين الشركات في مجالات الأعمال هي الحافز الأساسي للابتكار والإبداع، لتحقيق ميزة تنافسية (Competitive Advantage) تتفوق بها الشركة على منافسيها (Competitors).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم صياغة الميزة التنافسية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية توظيف المعرفة كمصدر لتحقيق الميزة التنافسية، التعرف على العوامل المتوقف عليها مفهوم الميزة التنافسية المستدامة، التعرف على الميزة التنافسية المستدامة، شرح العوامل المحددة للميزة التنافسية....