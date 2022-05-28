تناقش هذه الدورة موضوع إدارة الأزمات (Crisis Management)، لا شك أننا جميعاً نريد حياة هادئة دون أزمات لكن بطبيعة الحال يمكن للأزمات أن تحدث في أي وقت، لذا ينبغي أن نكون مستعدين للتوصل إلى حلول سريعة لما يعترضنا.
إدارة الأزمات | Crisis ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الإدارة وإدارة الأزمات
What you will learn
الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لإدارة الأزمات بفاعلية
مبادئ إدارة الأزمات
أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل إدارة الأزمات
توضيح أنواع الأزمات
Skills you will gain
- إدارة الأزمات
- الإدارة
- الأستفادة من الأزمات
خبرة في الإدارة وإدارة الأزمات
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة الأزمات (Crisis Management)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لإدارة الأزمات بفاعلية، مبادئ إدارة الأزمات، أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل إدارة الأزمات، توضيح أنواع الأزمات.
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