Learner Reviews & Feedback for الحصول على البيانات وتنظيفها by Johns Hopkins University
About the Course
قبل أن تتمكن من العمل مع البيانات، يجب أن تحصل على بعضها. ستتناول هذه الدورة التدريبية الطرق الأساسية التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات. ستتناول الدورة التدريبية كيفية الحصول على بيانات من الويب ومن واجهات برمجة التطبيقات ومن قواعد البيانات ومن الزملاء بتنسيقات مختلفة. كما أنها ستتناول أساسيات تنظيف البيانات وكيفية جعل البيانات "مُرتبة". فالبيانات المرتبة تزيد من سرعة مهام تحليل البيانات النهائية. وكذلك، ستتناول الدورة مكونات مجموعة بيانات كاملة بما في ذلك البيانات الأولية وتعليمات المعالجة وكتب التعليمات البرمجية والبيانات التي تمت معالجتها. ستتناول الدورة التدريبية الأساسيات اللازمة لجمع البيانات وتنظيفها ومشاركتها....