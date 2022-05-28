قبل أن تتمكن من العمل مع البيانات، يجب أن تحصل على بعضها. ستتناول هذه الدورة التدريبية الطرق الأساسية التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات. ستتناول الدورة التدريبية كيفية الحصول على بيانات من الويب ومن واجهات برمجة التطبيقات ومن قواعد البيانات ومن الزملاء بتنسيقات مختلفة. كما أنها ستتناول أساسيات تنظيف البيانات وكيفية جعل البيانات "مُرتبة". فالبيانات المرتبة تزيد من سرعة مهام تحليل البيانات النهائية. وكذلك، ستتناول الدورة مكونات مجموعة بيانات كاملة بما في ذلك البيانات الأولية وتعليمات المعالجة وكتب التعليمات البرمجية والبيانات التي تمت معالجتها. ستتناول الدورة التدريبية الأساسيات اللازمة لجمع البيانات وتنظيفها ومشاركتها.
الحصول على البيانات وتنظيفهاJohns Hopkins University
About this Course
What you will learn
فهم أنظمة تخزين البيانات المشتركة
تطبيق أساسيات تنظيف البيانات لجعل البيانات "مُرتبة"
استخدام R لمعالجة النص والبيانات
الحصول على بيانات قابلة للاستخدام من الويب وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات
Offered by
Johns Hopkins University
The mission of The Johns Hopkins University is to educate its students and cultivate their capacity for life-long learning, to foster independent and original research, and to bring the benefits of discovery to the world.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول
في هذا الأسبوع الأول من الدورة التدريبية، نلقي نظرة على البحث عن البيانات وقراءة أنواع ملفات مختلفة.
الأسبوع الثاني
مرحبًا بك في الأسبوع الثاني من دورة الحصول على البيانات وتنظيفها! يتمثل الهدف الأساسي في تقديم أنظمة تخزين البيانات الأكثر شيوعًا والأدوات المناسبة لاستخراج البيانات من الويب أو من قواعد بيانات مثل MySQL.
الأسبوع الثالث
مرحبًا بك في الأسبوع الثالث من دورة الحصول على البيانات وتنظيفها! ستركز المحاضرات هذا الأسبوع على تنظيم البيانات التي جمعتها ودمجها وإدارتها باستخدام المحاضرات من الأسبوعين الأول والثاني.
الأسبوع الرابع
مرحبًا بك في الأسبوع الرابع من دورة الحصول على البيانات وتنظيفها! سننهي هذا الأسبوع بمحاضرات حول معالجة النص والتاريخ في R. وفي هذا الأسبوع الأخير، سنركز أيضًا على تقييم الزملاء لمشاريع الدورة التدريبية.
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