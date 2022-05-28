About this Course

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Approx. 21 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم أنظمة تخزين البيانات المشتركة

  • تطبيق أساسيات تنظيف البيانات لجعل البيانات "مُرتبة"

  • استخدام R لمعالجة النص والبيانات

  • الحصول على بيانات قابلة للاستخدام من الويب وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 21 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Johns Hopkins University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الأسبوع الأول

2 hours to complete
9 videos (Total 67 min), 4 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الأسبوع الثاني

1 hour to complete
5 videos (Total 41 min)
Week
3

Week 3

11 hours to complete

الأسبوع الثالث

11 hours to complete
7 videos (Total 60 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

الأسبوع الرابع

6 hours to complete
5 videos (Total 34 min), 2 readings, 3 quizzes

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