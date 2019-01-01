Learner Reviews & Feedback for إدخال البيانات في مايكروسوفت إكسل by Alfaisal University | KLD
About the Course
لاستكشاف المزايا المتعددة التي يمتلكها برنامج (Microsoft Excel)، نحتاج في بداية الأمر إلى القيام بإدخال البيانات (Data Entry) المختلفة كي نتمكن من إجراء المعالجات والإعدادات المتعددة كي تظهر بالصورة التي تناسب احتياجاتنا؛ هذا بالإضافة إلى التعرف على الخيارات المختلفة التي يوفرها برنامج (Excel) سواء في المساعدة في الاستكمال التلقائي للبيانات من خلال (Autofill)، أو في إعداد التنسيقات المختلفة لعرض البيانات (Data) بصورة ملائمة ومناسبة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدخال البيانات في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أدوات "البحث واستبدال كلمة أو جملة أو رقم"، التعرف على تنسيق الأرقام والتاريخ والوقت، التعرف على خيارات "نسخ وقص ولصق الخلايا"، إضافة بيانات داخل الخلايا وتعديلها، فهم كيفية استخدام الماوس ولوحة المفاتيح في تحديد الخلايا....