لاستكشاف المزايا المتعددة التي يمتلكها برنامج (Microsoft Excel)، نحتاج في بداية الأمر إلى القيام بإدخال البيانات (Data Entry) المختلفة كي نتمكن من إجراء المعالجات والإعدادات المتعددة كي تظهر بالصورة التي تناسب احتياجاتنا؛ هذا بالإضافة إلى التعرف على الخيارات المختلفة التي يوفرها برنامج (Excel) سواء في المساعدة في الاستكمال التلقائي للبيانات من خلال (Autofill)، أو في إعداد التنسيقات المختلفة لعرض البيانات (Data) بصورة ملائمة ومناسبة.
إدخال البيانات في مايكروسوفت إكسلAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Skills you will gain
- ادخال البيانات
- الاكسيل
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدخال البيانات في "مايكروسوفت إكسل"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أدوات البحث واستبدال كلمة أو جملة أو رقم، التعرف على تنسيق الأرقام والتاريخ والوقت، التعرف على خيارات نسخ وقص ولصق الخلايا، إضافة بيانات داخل الخلايا وتعديلها، فهم كيفية استخدام الماوس ولوحة المفاتيح في تحديد الخلايا.
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