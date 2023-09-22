هذا المشروع التوجيهي "تطوير لعبة الجري اللا نهائية باستخدام Unity" مخصص للمطورين المبتدئين وعشاق ألعاب الفيديو الذين يتطلعون إلى اكتساب مهارات تطوير الألعاب واكتشاف عالم إبداعي جديد.لبدء هذا المشروع، يجب على المتعلمين أن يمتلكوا فهم بسيط لأساسيات البرمجة بلغة #C.في هذا المشروع العملي الشيق الذي يمتد لمدة تقرب من ساعة، ستغوص في عالم تطوير ألعاب الجري اللا نهائية باستخدام منصة Unity.سوف تبدأ هذه الرحلة بفهم أساسيات واجهة Unity وستتعلم كيفية إعداد مشروع جديد وإنشاء مشهد للعبتك.ستتعرف على أهم النوافذ والأدوات التي ستحتاجها خلال عملية التطوير، مثل نافذة"Inspector"و"Scene".ستتعلم أيضًا كيفية استيراد موارد اللعبة من خارج Unity مثل الصور.ثم ستخوض تجربة تطوير الشخصية اللاعبة، حيث ستقوم بإنشاء شخصية لاعب وبرمجتها لتتحرك تلقائيًا إلى الأمام. ستضيف لمساتك الشخصية من خلال إضافة خلفية متحركة تزيد من إثارة الحركة وتجعل تجربة اللعبة أكثر واقعية.بعد ذلك، ستتعلم كيفية إضافة حركة عمودية للشخصية باستخدام لوحة المفاتيح، مما سيتيح للاعب التحكم بحركة الشخصية أعلى وأسفل. ستتعامل مع تحديات البرمجة وضبط الحركة لتتكامل بسلاسة مع الحركة الأفقية.ليس هذا فقط، بل ستدرس كيفية اكتشاف التصادم مع العوائق وتصميم تفاعلات مثيرة تحدث عندما يصطدم اللاعب بعوائق معينة. ستستخدم لغة البرمجة #C لكشف التصادمات وتنفيذ الإجراءات المناسبة لزيادة تجربة اللعبة.باختصار، ستخرج من هذا المشروع بمهارات متعمقة في تطوير ألعاب باستخدام Unity مثل إعداد المشهد وبرمجة الحركة واكتشاف التصادم. انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة وابدأ في تحويل أفكارك إلى واقع ملموس من خلال تطوير ألعابك الخاصة. بعد اتمام هذا المشروع ستكون قد اكتسبت قاعدة متينة من المهارات في تطوير الألعاب مما يمكن أن يعزز من فرصك المهنية ويفتح أبوابًا جديدة في صناعة تطوير الألعاب باستخدام Unity.
تطوير الألعاب باستخدام برنامج Unity: تصميم لعبة جري لا نهائي
Taught in Arabic
Course
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What you'll learn
انشاء مشروع جديد في Unity و استيراد موارد خارجية
إنشاء شخصية لاعب والتحكم في حركتها باستخدام لوحة التحكم
إنشاء عوائق عشوائيا على طول مسار شخصية اللاعب والتعامل مع أحداث الاصطدام.
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There is 1 module in this course
هذا المشروع التوجيهي "تطوير لعبة الجري اللا نهائية باستخدام Unity" مخصص للمطورين المبتدئين وعشاق ألعاب الفيديو الذين يتطلعون إلى اكتساب مهارات تطوير الألعاب واكتشاف عالم إبداعي جديد.لبدء هذا المشروع، يجب على المتعلمين أن يمتلكوا فهم بسيط لأساسيات البرمجة بلغة #C.في هذا المشروع العملي الشيق الذي يمتد لمدة تقرب من ساعة، ستغوص في عالم تطوير ألعاب الجري اللا نهائية باستخدام منصة Unity.سوف تبدأ هذه الرحلة بفهم أساسيات واجهة Unity وستتعلم كيفية إعداد مشروع جديد وإنشاء مشهد للعبتك.ستتعرف على أهم النوافذ والأدوات التي ستحتاجها خلال عملية التطوير، مثل نافذة"Inspector"و"Scene".ستتعلم أيضًا كيفية استيراد موارد اللعبة من خارج Unity مثل الصور.ثم ستخوض تجربة تطوير الشخصية اللاعبة، حيث ستقوم بإنشاء شخصية لاعب وبرمجتها لتتحرك تلقائيًا إلى الأمام. ستضيف لمساتك الشخصية من خلال إضافة خلفية متحركة تزيد من إثارة الحركة وتجعل تجربة اللعبة أكثر واقعية.بعد ذلك، ستتعلم كيفية إضافة حركة عمودية للشخصية باستخدام لوحة المفاتيح، مما سيتيح للاعب التحكم بحركة الشخصية أعلى وأسفل. ستتعامل مع تحديات البرمجة وضبط الحركة لتتكامل بسلاسة مع الحركة الأفقية.ليس هذا فقط، بل ستدرس كيفية اكتشاف التصادم مع العوائق وتصميم تفاعلات مثيرة تحدث عندما يصطدم اللاعب بعوائق معينة. ستستخدم لغة البرمجة #C لكشف التصادمات وتنفيذ الإجراءات المناسبة لزيادة تجربة اللعبة.باختصار، ستخرج من هذا المشروع بمهارات متعمقة في تطوير ألعاب باستخدام Unity مثل إعداد المشهد وبرمجة الحركة واكتشاف التصادم. انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة وابدأ في تحويل أفكارك إلى واقع ملموس من خلال تطوير ألعابك الخاصة. بعد اتمام هذا المشروع ستكون قد اكتسبت قاعدة متينة من المهارات في تطوير الألعاب مما يمكن أن يعزز من فرصك المهنية ويفتح أبوابًا جديدة في صناعة تطوير الألعاب باستخدام Unity.
What's included
8 videos3 readings1 quiz1 plugin
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