Chevron Left
Back to 离散数学

Learner Reviews & Feedback for 离散数学 by Shanghai Jiao Tong University

4.4
stars
27 ratings
6 reviews

About the Course

离散数学是计算机专业基础课程之一。本课程重点讲解离散对象的计数问题、图论问题、网络流问题等计算机科学中的重要基本知识。本课程将为后续如数据结构、算法设计、复杂性理论提供必要的基础，课程内容在人工智能、机器学习、网络设计与分析等前沿领域有重要应用。课程重点培养学生逻辑思维能力及解决问题的能力。...
Filter by:

1 - 6 of 6 Reviews for 离散数学

By 徐哲

Apr 22, 2018

其实有一点点拖沓，难点讲的不是特别清楚（可能个人理解问题），然后不是难点的地方又有时候感觉啰嗦了点。

By Alfred

Oct 11, 2017

老师上课没有什么经验，很多方面都讲的不足。

１．首先缺乏对离散数学这门课程的系统介绍。不让学生知其所以然

２．内容太少了，很多内容都没有覆盖到。我后来查过其他一些离散数学的网络课程，内容的覆盖面比较广

３．上课太枯燥了。数学本来就枯燥，老师不讲的生动一些学生怎么有兴趣？特别是在讲证明的时候，听着就想睡觉，声音一成不变。建议在重点的地方可以提高预语气加以强调。

By James.Pei

Dec 21, 2017

很不错的课程。对于非数学和计算机专业的学生来说，该课程可以帮助理解很多经典算法的思维，尤其是图论相关的算法。习题也很有代表性，难度适中，可以很好的辅助理解课内容。

By lichuangye

Apr 4, 2017

nice

By Lindong Y

Oct 22, 2020

没很多人选这门课，互评没有人评价，最后证书图片都是不完整的。

By Kaiser K

Jan 9, 2021

Nobody is here.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder