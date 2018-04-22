By 徐哲•
Apr 22, 2018
其实有一点点拖沓，难点讲的不是特别清楚（可能个人理解问题），然后不是难点的地方又有时候感觉啰嗦了点。
By Alfred•
Oct 11, 2017
老师上课没有什么经验，很多方面都讲的不足。
１．首先缺乏对离散数学这门课程的系统介绍。不让学生知其所以然
２．内容太少了，很多内容都没有覆盖到。我后来查过其他一些离散数学的网络课程，内容的覆盖面比较广
３．上课太枯燥了。数学本来就枯燥，老师不讲的生动一些学生怎么有兴趣？特别是在讲证明的时候，听着就想睡觉，声音一成不变。建议在重点的地方可以提高预语气加以强调。
By James.Pei•
Dec 21, 2017
很不错的课程。对于非数学和计算机专业的学生来说，该课程可以帮助理解很多经典算法的思维，尤其是图论相关的算法。习题也很有代表性，难度适中，可以很好的辅助理解课内容。
By lichuangye•
Apr 4, 2017
nice
By Lindong Y•
Oct 22, 2020
没很多人选这门课，互评没有人评价，最后证书图片都是不完整的。
By Kaiser K•
Jan 9, 2021
Nobody is here.