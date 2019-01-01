Learner Reviews & Feedback for المؤشرات الاقتصادية | Economic Indicators by Alfaisal University | KLD
About the Course
المؤشرات الاقتصادية (Economic Indicators) هي مؤشرات تُستخدم لتقييم النشاط الاقتصادي، إذ تسمح بتحليل الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، والتنبؤ بأدائها واحتياجاتها المستقبلية، وبالتالي فهي وسيلة مهمة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تكلفة رأس المال "تقييم السندات والأسهم"، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم علاقة التضخم بالأسعار والأجور، التعرف على أسعار الصرف: أنواعها، وأنظمتها، وأهم الآثار المترتبة على تغيّرها، فهم ميزان المدفوعات: أقسامه وأهم وسائل تخفيف العجز فيه....