Learner Reviews & Feedback for تحرير النصوص في مايكروسوفت وورد | Editing Text in MS Word by Alfaisal University | KLD
About the Course
برنامج (Microsoft Word) هو أحد برامج (Microsoft Office) التي صُمِّمت بهدف تسهيل إنجاز الأعمال المكتبية، خاصة كتابة وتحرير النصوص بصورة مرتبة وجذابة وفي أسرع وقت ممكن، ولذلك يُتيح برنامج (Microsoft Word) لمستخدميه العديد من الأدوات التي تسهل عملية كتابة النصوص وتحريرها لتوفير الوقت والجهد، ولإظهار النص بصورة مميزة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تحرير النصوص في مايكروسوفت وورد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية التصحيح اللغوي إلى النص المكتوب، فهم كيفية استخدام أدوات داخل النص كأدوات البحث والبحث المتقدم والاستبدال، التعرف على طريقة استخدام الأدوات نسخ ولصق، استعراض كيفية كتابة وإضافة النصوص....