كثيراً ما نقابل في حياتنا أشخاصاً على قدر عالٍ من الذكاء العقلي، ورغم أنهم كانوا ناجحين ومتفوقين جداً في حياتهم الدراسية، لكنهم فشلوا تماماً في حياتهم العملية والأسرية، وهذا ما أثار فضول الباحثين، حيث بعد سنوات طويلة من البحث اكتشف الباحثون أن القدرات السلوكية لهؤلاء الأشخاص ضعيفة جداً، مما أثر على تعاملاتهم وقدرتهم على التأقلم مع الآخرين، وهذا ما يقيسه نوع آخر من الذكاء يُسمى بالذكاء العاطفي (Emotional Intelligence).
الذكاء العاطفي | Emotional IntelligenceAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال التنمية البشرية والمهارات الذاتية
Skills you will gain
- مبادئ تنمية بشرية
- مهارات ذاتية
- الذكاء العاطفي
خبرة في مجال التنمية البشرية والمهارات الذاتية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الذكاء العاطفي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض أمثلة عن مجالات تطبيق الذكاء العاطفي في الحياة الشخصية والعملية، استيعاب خطوات تعزيز مستوى الذكاء العاطفي وطرق تنميته، فهم مكونات الذكاء العاطفي والمهارات التي يتحلى بها أصحابه، الذكاء العاطفي وأهميته ومبادؤه الأساسية.
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