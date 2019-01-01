Learner Reviews & Feedback for الذكاء العاطفي | Emotional Intelligence by Alfaisal University | KLD
About the Course
كثيراً ما نقابل في حياتنا أشخاصاً على قدر عالٍ من الذكاء العقلي، ورغم أنهم كانوا ناجحين ومتفوقين جداً في حياتهم الدراسية، لكنهم فشلوا تماماً في حياتهم العملية والأسرية، وهذا ما أثار فضول الباحثين، حيث بعد سنوات طويلة من البحث اكتشف الباحثون أن القدرات السلوكية لهؤلاء الأشخاص ضعيفة جداً، مما أثر على تعاملاتهم وقدرتهم على التأقلم مع الآخرين، وهذا ما يقيسه نوع آخر من الذكاء يُسمى بالذكاء العاطفي (Emotional Intelligence).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الذكاء العاطفي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض أمثلة عن مجالات تطبيق الذكاء العاطفي في الحياة الشخصية والعملية، استيعاب خطوات تعزيز مستوى الذكاء العاطفي وطرق تنميته، فهم مكونات الذكاء العاطفي والمهارات التي يتحلى بها أصحابه، الذكاء العاطفي وأهميته ومبادؤه الأساسية....