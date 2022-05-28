مما لا شك فيه أن تنسيق النصوص هو أمرٌ هامٌ لا غنى عنه، ومهما كانت طبيعة النص علميةً كانت أم أدبية، فإنه لاختيار نوعِ ولونِ وحجم الخط وتنسيق الصفحة ككل أثراً بالغاً في جذب انتباه القارئ، فبالإضافة إلى الاهتمام بالمحتوى المكتوب يرغب أي قارئ في قراءة نص واضح وسلس، ذلك أن وضوح الخط وتنسيق الفقرات ومراعاة الفراغات بين الأسطر، يُعطي القارئ القدرة على القراءة بصورة سلسة دون إرهاق فكري أو بصري، بالإضافة إلى أنه يجذب بصره وعقله، لذلك حرصت شركة (Microsoft) على توفير العديد من الأدوات في برنامج (Word) بحيث تُمكّن المستخدم من إجراء تلك الأمور كلها وأكثر.
تنسيق النصوص في مايكروسوفت وورد |Formatting Text in MS WordAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Skills you will gain
- تنسيق النصوص
- مايكروسوفت وورد
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تنسيق النصوص في "مايكروسوفت وورد"
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الشكل العام لتنسيق المقالات الصحفية، شرح تنسيق المسافات بين أسطر الفقرات، التعرف على استخدام خاصية (Styles) للعناوين الرئيسية، توضيح تنسيق الخطوط من حيث النوع واللون والخط.
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