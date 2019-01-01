Learner Reviews & Feedback for تنسيق النصوص في مايكروسوفت وورد |Formatting Text in MS Word by Alfaisal University | KLD
About the Course
مما لا شك فيه أن تنسيق النصوص هو أمرٌ هامٌ لا غنى عنه، ومهما كانت طبيعة النص علميةً كانت أم أدبية، فإنه لاختيار نوعِ ولونِ وحجم الخط وتنسيق الصفحة ككل أثراً بالغاً في جذب انتباه القارئ، فبالإضافة إلى الاهتمام بالمحتوى المكتوب يرغب أي قارئ في قراءة نص واضح وسلس، ذلك أن وضوح الخط وتنسيق الفقرات ومراعاة الفراغات بين الأسطر، يُعطي القارئ القدرة على القراءة بصورة سلسة دون إرهاق فكري أو بصري، بالإضافة إلى أنه يجذب بصره وعقله، لذلك حرصت شركة (Microsoft) على توفير العديد من الأدوات في برنامج (Word) بحيث تُمكّن المستخدم من إجراء تلك الأمور كلها وأكثر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تنسيق النصوص في مايكروسوفت وورد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الشكل العام لتنسيق المقالات الصحفية، شرح تنسيق المسافات بين أسطر الفقرات، التعرف على استخدام خاصية (Styles) للعناوين الرئيسية، توضيح تنسيق الخطوط من حيث النوع واللون والخط....