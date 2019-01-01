Learner Reviews & Feedback for المعادلات في مايكروسوفت إكسل الجزء ١ |Formulas in MS Excel 1 by Alfaisal University | KLD
About the Course
برنامج (Microsoft Excel) هو أداة فعالة لتجميع وتحليل البيانات من قبل العديد من الفئات العاملة في المجالات كافة، وخاصة في المجال المالي، جميعنا يعرف أن المجال المالي يعتمد في المقام الأول على المعايير الرياضية والمحاسبية، لذلك يتميز هذا البرنامج بوجود العديد من المعادلات الجاهزة في جميع المجالات المحاسبية والمالية والرياضية والمنطقية وغيرها، خاصة تلك التي تُمكّن المحاسبين والمحللين الماليين من إجراء عمليات حسابية معقدة لا حصر لها لكمٍّ كبير من البيانات بسهولة ويُسر وفي وقت قصير، مما يُسهّل عملهم ويوفر الوقت والجهد ويخفف الأخطاء التي تحدث عند استخدام الطرق التقليدية مثل الآلات الحاسبة والورقة والقلم.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم المعادلات في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح المعادلات الشرطية مثل (IF - COUNTIF - SUMIF)، أشهر المعادلات المستخدمة من قبل الجميع مثل (SUM – Average – MIN – MAX – COUNT)، المقصود بمصطلح (Formulas) وكيفية استخدامه....