By Tao X•
Jun 26, 2018
作为一个从业7年的BAT程序员，抱着很高的期待来听这门课，由于是北大出的，期望很高。这门课好的方面是内容比较全，但是讲课的老师实在太差了，听下来感受是，这些视频完全是应付学校差事的，可能跟奖金绩效不挂钩，因此课程讲的根本不用心，如果是初学者根本听不懂，有基础的人听起来也很费力，张老师是完全站在自己的角度在讲给自己听。对比隔壁edx上的清华邓俊峰的课程质量，差的真不是一点半点，无论是课件质量还是授课方式，根本不在一个层次上，北大真是让人汗颜。MOOC这个平台对教师来说其实是一个很好的自媒体平台，如果肯花心思，做出影响力，无论对教师个人还是对学校，都是双赢的，更造福了千万的计算机爱好者。这门课真的让人很失望。
By Qirong M•
Nov 2, 2015
学完了这门课，收获很多，把原来大学没学好的内容真正学习了一遍。
感谢老师和各位助教！
By Captain•
Jul 30, 2017
对于比较复杂的数据结构都有动画的图解，很利于理解
By Leo W•
May 6, 2022
非常经典的课程！值得好好学习！
By Gary•
Apr 28, 2019
Quite helpful.
By 肖壮清•
Feb 18, 2016
不错，就是视频制作还可以改进
By 王翔宇•
Aug 24, 2015
great
By 囝岩•
Oct 26, 2016
期待
By 李宗桓•
Jun 25, 2017
这门课不简单，每周大概需要花费2天的时间来学习。每周的编程题2-3题。很难说学的东西以后都会用到，这只市一门很平常的基础课程，就好像我这门课中学到的其中一个知识点，闭散列hash在删除的时候，不能直接删除，需要设立墓碑，在插入的时候遇到墓碑不能直接插入，还需要遍历直到找到空槽。像这类的知识点很平常，但是如果只是用第三方开源库来操作的话，根本就不会注意到这些平常的细节。
By Ce J•
Jun 26, 2017
Pretty good
By Penghao Z•
Oct 31, 2015
sth not bad
By Hanqing Z•
Aug 25, 2015
课程讲授与小测内容不符，不能结合知识深入理解，课程讲授泛泛，很多原理没有阐述明白，课程没有条理，没有精心的引导学生学习原理性的知识，授课形式简单而粗暴，缺乏多样性，没有照顾到只学这门课的学生，缺乏对需要知识的复习，相比coursera的优秀课程很多需要改进。
By 刘伯凡•
Sep 18, 2015
Just read the ppt
By 邢晓佼•
Sep 2, 2017
poorest teaching: slow speaking with few points; few examples; poor style with dark PPT (sometimes shadowed by the lecturer ) which makes me have difficulties matching what I've heard with what I've seen.
By LuckyHXQ•
Mar 13, 2018
讲的很不清晰，我连作业都不会做！