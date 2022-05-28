About this Course

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Beginner Level

خبرة في أساليب التعليم الأساسية

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • معرفة المبادئ والسمات الأساسية لبناء منظمة متعلمة

  • استعراض خطوات بناء وخلق ثقافة التعلم

  • التعرف على دور القيادة في بناء منظمة متعلمة

  • فهم الدروس المستفادة من تجارب ناجحة لتأسيس منظمة متعلمة

Skills you will gain

  • بناء منظمة متعلمة
  • توقع الفوائد المستقبلية
  • تحليل الأعمال
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة في أساليب التعليم الأساسية

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

كيفية بناء منظمة متعلمة

2 hours to complete
9 videos (Total 48 min), 1 reading, 8 quizzes

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