نحن الآن نعيش في عصر العولمة (Globalization) حيث تحتدم المنافسة ليس بين الشركات على المستوى المحلي فحسب، حيث أصبح الصراع الآن عابراً للقارات بسبب تقدم الوسائل التكنولوجية التي أدت إلى سهولة التبادل التجاري بين جميع بلدان العالم، لذلك يجب على الشركات أن تحرص على ميزتها التنافسية (Competitive Advantage) كي تستطيع المحافظة على حصتها السوقية بل ووجودها في الأسواق، و(Competitive Advantage) لا تأتي إلا من خلال قيادة تنفيذية تعمل على إيجادها وتطويرها من خلال العديد من الخطوات، لكن أهمها هو اختيار عاملين لديهم الرغبة والقدرة الحقيقية على التعلم وتبادل المعارف والخبرات، فالتعلم هو المسار الوحيد لبناء مؤسسات قائمة على الإبداع والابتكار والتميز.
كيفية بناء منظمة متعلمة|How to Build a Learning OrganizationAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساليب التعليم الأساسية
What you will learn
معرفة المبادئ والسمات الأساسية لبناء منظمة متعلمة
استعراض خطوات بناء وخلق ثقافة التعلم
التعرف على دور القيادة في بناء منظمة متعلمة
فهم الدروس المستفادة من تجارب ناجحة لتأسيس منظمة متعلمة
Skills you will gain
- بناء منظمة متعلمة
- توقع الفوائد المستقبلية
- تحليل الأعمال
خبرة في أساليب التعليم الأساسية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
كيفية بناء منظمة متعلمة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الدروس المستفادة من تجارب ناجحة لتأسيس منظمة متعلمة، التعرف على دور القيادة في بناء منظمة متعلمة، استعراض خطوات بناء وخلق ثقافة التعلم، معرفة المبادئ والسمات الأساسية لبناء منظمة متعلمة.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.