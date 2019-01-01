Learner Reviews & Feedback for كيفية بناء منظمة متعلمة|How to Build a Learning Organization by Alfaisal University | KLD
About the Course
نحن الآن نعيش في عصر العولمة (Globalization) حيث تحتدم المنافسة ليس بين الشركات على المستوى المحلي فحسب، حيث أصبح الصراع الآن عابراً للقارات بسبب تقدم الوسائل التكنولوجية التي أدت إلى سهولة التبادل التجاري بين جميع بلدان العالم، لذلك يجب على الشركات أن تحرص على ميزتها التنافسية (Competitive Advantage) كي تستطيع المحافظة على حصتها السوقية بل ووجودها في الأسواق، و(Competitive Advantage) لا تأتي إلا من خلال قيادة تنفيذية تعمل على إيجادها وتطويرها من خلال العديد من الخطوات، لكن أهمها هو اختيار عاملين لديهم الرغبة والقدرة الحقيقية على التعلم وتبادل المعارف والخبرات، فالتعلم هو المسار الوحيد لبناء مؤسسات قائمة على الإبداع والابتكار والتميز.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم كيفية بناء منظمة متعلمة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الدروس المستفادة من تجارب ناجحة لتأسيس منظمة متعلمة، التعرف على دور القيادة في بناء منظمة متعلمة، استعراض خطوات بناء وخلق ثقافة التعلم، معرفة المبادئ والسمات الأساسية لبناء منظمة متعلمة....