Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن لغة HTML5 by University of Michigan
About the Course
يبدو الأمر كما لو أنه باستطاعة الجميع إنشاء موقع ويب وذلك بفضل وجود عدد متزايد من البرامج التي تستخدم البرمجيات. ولكن ماذا لو كنت تود فعلًا معرفة طريقة إنشاء الصفحة؟ توجد كتب دراسية ومصادر إلكترونية جيدة لتعلم تصميم مواقع الويب ولن غالبية هذه المصادر تستلزم وجود قليل من المعرفة السابقة. هذا المساق مُصمم بغية مساعدة الشخص المبتدئ الذي يود اكتساب الثقة وجني المعرفة. سنعمل على اكتشاف الفكرة (ماذا يحدث فعلًا عندما تنقر على رابط في صفحة ويب ما؟ والجزء العملي (ما الذي يلزمني لإنشاء صفحة ويب خاصة بي؟) والجزء الذي يتم إغفاله (لدي صحفة، ما الذي سأفعله الآن؟). سينصب التركيز بشِدة طيلة المساق على التقيد بالمعايير النحوية لأغراض التحقق والمعايير الدلالية لتشجيع إمكانية الوصول على نطاق واسع بالنسبة للمستخدمين من ذوي الهِمم. الكتاب الدراسي الذي نستخدمه متوفر على شبكة الإنترنت، "الرابط المفقود": مقدمة عن تصميم مواقع الويب وبرمجتها من قبل "مايكل مينديز" من موقع www.opensuny.org.
سيروق هذا المساق لطائفة كبيرة من الأشخاص، لا سيما أولئك الراغبين في تلقي وصفٍ مستفيضٍ عن المبادئ. لا توجد أي شروط لهذا المساق ويُفترض أن الطلاب يفتقرون إلى مهارات سابقة في مجال البرمجة أو خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. سيُختتم هذا المساق بمشروع نهائي صغير يستلزم إنجاز صفحة بسيطة جدًا بها روابط وصور. ينصب تركيز هذا المساق على المبادئ وليس الشكل. بإمكانك الاطلاع على عيّنة صفحة نهائية على رابط http://intro-webdesign.com/html5-plain.html.
وهذا هو المساق الأول في تخصص تصميم مواقع الويب للجميع. ينصب تركيز المساقات التالية على المهارات الرائجة لتصميم صفحة بلغة CSS3 وإضافة عملية التفاعل من خلال استخدام لغة البرمجة جافا سكريبت وتعزيز عملية إعداد الأنماط عن طريق استخدام التصميم سريع الاستجابة. بإمكانك الاطلاع على عينة موقع لأجل المساق المتقدم على رابط http://intro-webdesign.com/...