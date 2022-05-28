يبدو الأمر كما لو أنه باستطاعة الجميع إنشاء موقع ويب وذلك بفضل وجود عدد متزايد من البرامج التي تستخدم البرمجيات. ولكن ماذا لو كنت تود فعلًا معرفة طريقة إنشاء الصفحة؟ توجد كتب دراسية ومصادر إلكترونية جيدة لتعلم تصميم مواقع الويب ولن غالبية هذه المصادر تستلزم وجود قليل من المعرفة السابقة. هذا المساق مُصمم بغية مساعدة الشخص المبتدئ الذي يود اكتساب الثقة وجني المعرفة. سنعمل على اكتشاف الفكرة (ماذا يحدث فعلًا عندما تنقر على رابط في صفحة ويب ما؟ والجزء العملي (ما الذي يلزمني لإنشاء صفحة ويب خاصة بي؟) والجزء الذي يتم إغفاله (لدي صحفة، ما الذي سأفعله الآن؟). سينصب التركيز بشِدة طيلة المساق على التقيد بالمعايير النحوية لأغراض التحقق والمعايير الدلالية لتشجيع إمكانية الوصول على نطاق واسع بالنسبة للمستخدمين من ذوي الهِمم. الكتاب الدراسي الذي نستخدمه متوفر على شبكة الإنترنت، "الرابط المفقود": مقدمة عن تصميم مواقع الويب وبرمجتها من قبل "مايكل مينديز" من موقع www.opensuny.org.
مقدمة عن لغة HTML5University of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Web Design
- Html
- C Dynamic Memory Allocation
- Web Page
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول:
لن نتناول في هذا الأسبوع "الغموض" الذي يُحيط بشكبة الإنترنت. ماذا يحدث عندما تكتب عنوان الموقع في متصفحك بحيث تظهر صفحة ويب بطريقة سحرية؟ ما هو HTML5 وماذا حدث لـ HTML من 1 - 4؟ سنتناول أيضًا بعض المفاهيم العملية التي تحتاج إلى إتقانها قبل البدء في ترميز صفحاتك الخاصة.
أسبوعين:
هذا الأسبوع سوف تحتاج إلى الاستعداد والانطلاق في الترميز. سأتناول عددًا كبيرًا من وسوم HTML، ولكن من المهم أن تبذل جهد أكثر من مجرد الاستماع إلى هذا الفيديو وقراءة مادة الكتاب النصي. عليك بالتدرب (والفشل!) من أجل التعلم. صدق أو لا تصدق، بمجرد أن تتقن الفكرة الأساسية لاستخدام الوسوم والسمات، ستعرف كل ما تحتاجه لاستخدام أي وسم خاص بصيغة HTML5. قد لا تظهر الصفحة بالشكل الذي تريده بعد، ولكن ستتمكن من استخدام النصوص والروابط والصور والجداول وحتى الموسيقى ومقاطع الفيديو! إذا كنت ترغب في استخدام كتاب مدرسي كمرجع هذا الأسبوع لتعزيز المفاهيم، فسنستخدم كتاب شاي هاو على الإنترنت كمرجع. سوف أقوم بتضمين روابط بعد المحاضرات، لكن بعض الطلاب يفضلون القراءة قبل مقاطع الفيديو. (أسلوبي المفضل هو القراءة / المشاهدة / القراءة مرة أخرى)
الأسبوع الثالث:
حسنًا، لقد أنشأت الملف . فماذا بعد؟ سنبدأ هذا الأسبوع في تغطية المفاهيم المهمة والمستخدمة كثيرًا الخاصة بالتدقيق وإمكانية الوصول. هل اتبعت تصميم نموذج الكائن المستند عند إنشاءك لصفحتك الخاصة؟ هل استخدمت العلامات الدلالية للتأكد من أن مستعرضي الصفحة يستطيعون الوصول إلى جميع المعلومات على الرغم من إعاقة البعض الجسدية أو المعرفية؟ هذه هي المعرفة التي يمكنك استخدامها إذا كنت ترغب في ممارسة مهنة كمتخصص في الوصول إلى شبكة الويب. وفي النهاية، سأغطي الخطوات التي تحتاجها لنشر موقعك على شبكة الويب. هناك العديد من الخدمات المجانية والمدفوعة التي تساعدك على الانتقال بموقعك من حاسوبك إلى الانترنت.
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